Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal'ı unutmadı: Sensiz geçen anlamsız beş yıl... Nurlarda uyu sevgilim

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İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmiş, yaklaşık bir ay komada kalan sanatçı 11 Mayıs 2017’de yaşamını yitirmişti.

Filiz Erkal, ölümünün beşinci yılında kaybettiği eşini andı.

İbrahim Erkal'ın fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Filiz Erkal altına "Sensiz geçen anlamsız beş yıl...Sadece özlem... Mekanın cennet olsun, nurlarda uyu canım sevgilim" notunu düştü.

'GİTME DEDİM'

Filiz Erkal, katıldığı televizyon programında evliliğinin bilinmeyenlerini ve İbrahim Erkal'ın beyin kanaması geçirdiği o günü anlatmıştı:

*21 yaşında evlendim ben. Eşimi kaybettiğimde de 14 yıllık evliydik. O acıyla yaşamaya alışıyorsun. Özlemimiz çok büyük. Ama güçlü durmak zorundayım. Acımı yaşasam da dışarıya pek yansıtmıyorum. 3 evladım var. Onlar için dik durmam gerek. Eğer kendimi salarsam eşimin bana kızacağını düşünüyorum.

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'KIZIM 12 GÜNLÜKTÜ'

*Bana hep bir yere gitmiş de gelecekmiş gibi geliyor. Hâlâ o duygu içerisindeyim. Biraz da bebeğimin olması beni oyaladı. Allah sanki kızım Elif Su’yu bana bir teselli, bir uğraş gibi gönderdi. Eşim komaya girdiğinde bebeğim 12 günlüktü, vefat ettiğinde de 43 günlüktü.

* O gece evdeydim. Sabah bebeğin kontrolü için hastaneye gittik. Eşimin yüksek tansiyon sorunu vardı. Misafirlerimiz vardı. 21.00 gibi evden çıktı. Normalde eşime hayatta ‘Gitme, arkadaşlar gelecek’ demezdim ama nedense o gün ‘Gitme’ dedim. Yok dedi, gider gelirim. Zaten 00.00’da siteye giriş yapmış ama bana haber 02.30’da geldi. O da komşum kızını hastaneye götürmese sabaha kadar hiç bulunamayacaktı. Vale getirmiş, sonra çıkmış. Beni güvenlik aradı. Öyle öğrendim.

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'VASİYETİ İSTANBUL'DU'

* Eşim 2–3 ay önce ‘Beni ölürsem beni buraya gömün. Benim çoluk çocuğum burada…’ demişti. Karacaahmet Mezarlığı’nı çok seviyordu. Bir yıl önce gezmiştik mezarlığı… İnsanlar niye Erzurum yerine burası diyor ama onun vasiyeti böyleydi.

'ÇOK MALI MÜLKÜ YOKTU'

* İbrahim çok malı mülkü olan bir adam değildi. İnsan biriktirdi. Evlerimiz var ama ben kirada oturuyorum. Dostlarımızın çok büyük desteği oluyor. Çocuklarımın okuluna hiç ödeme yapmıyorum. Çok şükür ihtiyacım yok ama eş dost bize çok sahip çıkıyor. Erzurumlular özellikle bizim her şeyimizle ilgileniyor.

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'O HALKIN SANATÇISI'

* Sanat dünyasından çok arayan soran olmadı. İlk sene anma programı hazırladık. Davet ettiğim halde kimse gelmedi. İbrahim’in de çok sevdiği dostlarını aradım. Gelmediler. İkinci yıl da ben kimseyi çağırmadım. Çağırsam da gelmiyorlar çünkü… İşleri olup da gelmeyen olabilir ama birebir telefon açtığımda ‘Geleceğim’ deyip gelmemeleri garip. Ama önemsedim mi, hayır. Çünkü onu seven bir halk var. Eşim halkın sanatçısıydı ve halk onu çok seviyor. Bu çok daha önemli.

İBRAHİM ERKAL KİMDİR?

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, 10 Ekim 1966'da Erzurum'un Narman ilçesinde Ebubekir ve Hatice Erkal'ın 6 çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi.

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İlk ve ortaokulu Narman'daki 18 Mart İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Narman Lisesi'nde okuyan Erkal, ilkokuldan itibaren bağlama, mandolin ve flüt çalarak kendi kendine müzik yapmayı öğrendi. Liseden sonra solfej ve nota dersleri alan sanatçı Ankara'nın çeşitli yerlerinde sahneye çıktı.

"İbrahim Güzelses" adıyla 1984'te Erzurum türkülerini seslendirdiği "Sarhoş Baki" albümünü çıkaran Erkal, albüm yeterince ses getirmeyince İstanbul'da garsonluk yaptı, piyanist ve udi olarak hayatını kazanmaya çalıştı.