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Filiz Akın'dan güzel haber! Midesindeki tüp çıkarıldı

#Filiz Akın#Filiz Akın Hastalandı#Emel Sayın
Filiz Akından güzel haber Midesindeki tüp çıkarıldı
İsmail BAYRAK

2022’yi hastanede karşılayan Filiz Akın, 2 Ocak’taki doğum gününü ise evinde kutladı.

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79 yaşına giren sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği, midesindeki tüpün çıkarıldığı ve artık yemek yemeye başladığı öğrenildi.

Yeşilçam yıllarından bir fotoğrafını Instagram’da paylaşan Filiz Akın, o karenin altına “Sevgiyi, saygıyı, alkışı tattırdığı için hayata ve sizlere teşekkürlerim hiç bitmez” diye yazdı.

Filiz Akından güzel haber Midesindeki tüp çıkarıldı

Paylaşıma ünlü isimlerden yorumlar geldi. Türkan Şoray, “Nice mutlu yaşların olsun dünya güzelim, prensesim, nazlı çiçeğim”, Emel Sayın, “Huzur veren, iyilik, güzellik saçan varlığınla hep sevilen, hep sayılan oldun”, Perihan Savaş da “Sen muhteşemsin” mesajlarıyla Akın’ın yeni yaşını kutladı.

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Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda geçirdiği bir akciğer rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılmış, Sepsis nedeniyle ateşi 42 dereceye çıkan sanatçı yoğun bakıma alınmış ve midesine tüp takılmıştı.

Sepsis nedir?

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Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isimdir.

Bağışıklık sistemi normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salar. Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkar.

Devam eden sepsis daha ağırlaşarak septik şoka ilerlerse, bireyin tansiyonu, yani kan basıncı önemli ölçüde düşer. Bu da bireyin ölümüne yol açabilir.

 

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