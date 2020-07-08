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Haber Giriş: 08.07.2020 - 07:46,Son Güncelleme:

Filiz Akın YouTube kanalı açtı

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Filiz Akın YouTube kanalı açtı
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INSTAGRAM hesabını aktif olarak kullanan Türk sinemasının yıldız ismi Filiz Akın, hayranlarından gelen “YouTube hesabı açın” ısrarlarına karşı koyamadı.

YouTube’da “Filiz Akın Köksal” adıyla bir kanal açan sanatçı, çektiği videoları burada paylaşmaya başladı. “Nazofarenks (geniz) kanserinin ikinci evresinden, ölümden döndüm. Bir sürü ameliyat ve sağlık sorunu yaşadıktan sonra artık her gün yeni doğan güneşe bakıp şükrediyorum” diyen ve moralinin çok iyi olduğunu belirten Akın, çektiği görüntüleri paylaşarak sevenleriyle iletişim kurmaya devam edeceğini söyledi.

 

 

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