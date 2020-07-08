Filiz Akın YouTube kanalı açtı

YouTube’da “Filiz Akın Köksal” adıyla bir kanal açan sanatçı, çektiği videoları burada paylaşmaya başladı. “Nazofarenks (geniz) kanserinin ikinci evresinden, ölümden döndüm. Bir sürü ameliyat ve sağlık sorunu yaşadıktan sonra artık her gün yeni doğan güneşe bakıp şükrediyorum” diyen ve moralinin çok iyi olduğunu belirten Akın, çektiği görüntüleri paylaşarak sevenleriyle iletişim kurmaya devam edeceğini söyledi.