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Haber Giriş: 24.07.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştu

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Corona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın, bir süredir Bodrum'daki evinde yaşamını sürdürüyor. Filiz Akın, corona virüs salgını döneminde oğlu İlker İnanoğlu ile uzun süre görüşemedi.

FİLİZ AKIN: CORONA KUSURA BAKMASIN

 Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anları Instagram hesabından paylaştı. Kavuşmanın mutluluğu yaşayan anne oğul uzun süre birbirlerine sarıldı. Filiz Akın paylaşımına, "Ana oğul buluşması. Artık corona kusura bakmasın. Aylar sonra görmenin sevinciyle" notunu yazdı.

 

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