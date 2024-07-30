Filenin Sultanları sayı aldıkça yüzlerindeki gülücükler uçup gitti

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Bir başka deyişle bütün dünyanın kalbi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıyor...

Bir yandan sporcular madalya peşinde koşarken diğer yandan da onları destekleyen milyonlar, büyük bir heyecan içinde kalp çarpıntısı yaşıyor.

Paris'te mücadele veren ekiplere destek için kente milyonlarca sporsever de kelimenin tam anlamıyla akın etti. Bunlar arasında ülkelerinin ünlüleri ve hatta monarşi aileleri de var.

Bir yanda sinema, moda ve müzik dünyasının yıldızları diğer yanda ülkelerinin taçlı ünlüleri hem de ailece takımlarına destek veriyor. Onların müsabakalarını izleyip tezahürat yapıyor.

HOLLANDA KRALİYET AİLESİ DE TRİBÜNDEYDİ

İşte bunlardan biri de dünyanın en güzel, en iddialı giyinen kadınlarından biri olarak bilinen Hollanda Kraliçesi Maxima ile kocası Kral Willem Alexander.

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Hollandalı çift, tahtın veliahdı Prenses Catharina Amalia ve ortanca kızları Prenses Alexia ile birlikte dün de tribünde çok heyecanlı bir karşılaşma izledi.

Olimpiyat Oyunları'nın açılışına da konuk olan çift, dün sabah Türkiye ile Hollanda kadın voleybol takımları arasında oynanan karşılaşmada tribündeydi.

BAŞLARDA YÜZLERİNDE GÜLLER AÇIYORDU

Aile, karşılaşmanın ilk bölümünde gayet mutluydu. Çünkü, Hollanda takımı Filenin Sultanları'na karşı 2- 0 öndeydi. O sırada yüzlerinde güller açan Hollanda kraliyet ailesi ilerleyen dakikalarda ise bu sevinci kaybetti.

Filenin Sultanları maça iyice asılıp aradaki farkı 2-2 yapıp sonra da maçı 3-2 kazanınca özellikle de Kraliçe Maxima ile kızları Amalia ile Alexia'nın yüzlerinden düşen bir parça oldu.

Ailenin o anları da elbette objektiflerden kaçmadı.

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Maçın sonunda Hollanda kraliyet ailesi üzgün ayrılan tarafta yer aldı. Özellikle ortanca kızları Alexia'nın yüzünden düşen bin parçaydı.

Kraliçe Maxima ile veliaht prenses Catharina Amalia'nın yüzlerindeki ciddi ifade dikkatlerden kaçmadı.

OLİMPİYAT AŞIKLARI DA ORADA

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı takip eden tek kraliyet ailesi Hollanda'dan gitmedi kuşkusuz... Müsabakaları heyecanla izleyen başka kraliyet ailesi üyeleri de yer alıyor.

Üstelik bunlardan bazıları için bulundukları ortamın bambaşka bir önem taşıyor. Çünkü onların aşkları yıllar önce yine böyle bütün dünyanın bir araya geldiği spor müsabakalarında başlamıştı.

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İşte bunlardan biri Danimarka'nın yeni kralı Frederik ile karısı Kraliçe Mary.

Paris 2024'ün açılışından bu yana kentte olan Mary ile Frederik, ülkelerinin takımlarını çeşitli müsabakalarda destekliyor.

SİDNEY OLİMPİYATLARI'NDA TANIŞTILAR

Danimarkalı çift, bundan uzun yıllar önce Mary'nin memleketi olan Avustralya'da düzenlenen Sidney Olimpiyatları sırasında tanıştı.

O zamanlar Mary, tanıştığı genç adamın ülkesinin gelecekteki kralı olduğunu bilmiyordu. 2000 yılındaki bu olimpiyatlar Mary ile Frederik'in aşkının başlangıcı oldu. Aynı zamanda sıradan bir aileden gelen Mary'nin hayatını da değiştirdi.

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Geçen yıl ihanet söylentileri yüzünden evlilikleri sarsılan Mary ile Frederik, tanıştıklarına benzer bir atmosferde belki de yine o eski günleri anımsıyorlar.

ONU İLK KEZ YÜZME YARIŞINDA GÖRMÜŞTÜ

Paris 2004'ün konukları arasında Monako Prensi Albert ile karısı Prenses Charlene de bulunuyor.

Önceki yıl Charlene'nin sağlık sorunları yüzünden zor dönemler geçiren çift, açılış törenine çocukları Jacques ile Gabriella'yı da getirdi.

Dört kişilik aile durmadan yağan yağmur altında Monako takımını geçit töreninde izledi ve alkışlayarak destek verdi.

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OLİMPİYATLARIN AYRI BİR ÖNEMİ VAR

Kendisi de eski bir olimpik yüzücü olan Güney Afrikalı Charlene ile Prens Albert de olimpiyat olmasa da yine böyle bir uluslararası spor müsabakası sırasında tanıştılar.

2000 yılında Monte Carlo'da yapılan Mare Nostrum Yüzme Şampiyonası sırasında Charlene de yarışmacılar arasındaydı. Onu orada gören Albert, bu güzel yüzücüden çok etkilendi. Sonra da onun menajerine ulaşarak tanışmak istedi.

Çift, aşklarını kamuoyuna da 2006 Torino Olimpiyat Oyunları sırasında duyurdu. Yani o sırada el ele ilk kez halkın ve kameraların karşısına çıktılar.

PRENSES, KENDİ TAKIMINA ALTIN MADALYA VERDİ

Bu yıl Olimpiyat Oyunları'nı yerinden takip edenlerden biri de İngiltere Kralı Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne ile kocası Timothy Laurence oldu.

Onlar da İngiliz milli takımının bazı müsabakalarını heyecan içinde izledi. Madalya için mücadele eden sporculara destek oldu.

Hatta Prenses Anne, binicilik dalında altın madalya kazanan İngiliz takımının mutluluğuna ortak oldu. Geçtiğimiz gün ekibe madalyaları Anne tarafından verildi.

HEYECANLI KRALİÇE

Paris 2024'ü şenlendiren kraliyet çiftlerinden biri de İspanya Kralı Felipe ile karısı Kraliçe Letizia oldu. İspanyol çift yağmur altında gerçekleşen açılış törenini izledi.

İspanya'yı temsil edecek olan ekibin törendeki geçişi sırasında özellikle Letizia'nın coşkuyla el sallayıp tezahürat yapması dikkatlerden kaçmadı.

ONLAR EVE DÖNDÜ, TAKIMI KIZLARI DESTEKLİYOR

Felipe ile Letizia, ülkelerinde kendilerini bekleyen görevleri için Madrid'e döndü.

Ama kızları Leonor ile Sofia, Paris'te kaldı. Ailenin sevilen genç nesil üyeleri yüzme ve tenis gibi spor dallarında ülkelerini temsil eden sporcuları tribünlerden destekliyor.