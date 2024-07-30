×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Filenin Sultanları sayı aldıkça yüzlerindeki gülücükler uçup gitti

Güncelleme Tarihi:

#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları#Hollanda Kraliçesi Maxima#Prenses Leonor
Filenin Sultanları sayı aldıkça yüzlerindeki gülücükler uçup gitti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 12:50

Dünyanın dört yılda bir tanık olduğu büyük bir etkinlik, yani Olimpiyat Oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te devam ediyor... Beş kıtadan gelen binlerce sporcu, yıllar süren çalışmalarının, emeklerinin karşılığını madalya olarak almak için canlarını dişlerine takıp mücadele veriyor...

Haberin Devamı

Bir başka deyişle bütün dünyanın kalbi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıyor...

Bir yandan sporcular madalya peşinde koşarken diğer yandan da onları destekleyen milyonlar, büyük bir heyecan içinde kalp çarpıntısı yaşıyor.

Paris'te mücadele veren ekiplere destek için kente milyonlarca sporsever de kelimenin tam anlamıyla akın etti. Bunlar arasında ülkelerinin ünlüleri ve hatta monarşi aileleri de var.

Bir yanda sinema, moda ve müzik dünyasının yıldızları diğer yanda ülkelerinin taçlı ünlüleri hem de ailece takımlarına destek veriyor. Onların müsabakalarını izleyip tezahürat yapıyor.

Filenin Sultanları sayı aldıkça yüzlerindeki gülücükler uçup gitti

HOLLANDA KRALİYET AİLESİ DE TRİBÜNDEYDİ 
İşte bunlardan biri de dünyanın en güzel, en iddialı giyinen kadınlarından biri olarak bilinen Hollanda Kraliçesi Maxima ile kocası Kral Willem Alexander.

Haberin Devamı

Hollandalı çift, tahtın veliahdı Prenses Catharina Amalia ve ortanca kızları Prenses Alexia ile birlikte dün de tribünde çok heyecanlı bir karşılaşma izledi.

Olimpiyat Oyunları'nın açılışına da konuk olan çift, dün sabah Türkiye ile Hollanda kadın voleybol takımları arasında oynanan karşılaşmada tribündeydi.

Filenin Sultanları sayı aldıkça yüzlerindeki gülücükler uçup gitti

BAŞLARDA YÜZLERİNDE GÜLLER AÇIYORDU 
Aile, karşılaşmanın ilk bölümünde gayet mutluydu. Çünkü, Hollanda takımı Filenin Sultanları'na karşı 2- 0 öndeydi. O sırada yüzlerinde güller açan Hollanda kraliyet ailesi ilerleyen dakikalarda ise bu sevinci kaybetti.

Filenin Sultanları maça iyice asılıp aradaki farkı 2-2 yapıp sonra da maçı 3-2 kazanınca özellikle de Kraliçe Maxima ile kızları Amalia ile Alexia'nın yüzlerinden düşen bir parça oldu.

Ailenin o anları da elbette objektiflerden kaçmadı.

Filenin Sultanları sayı aldıkça yüzlerindeki gülücükler uçup gitti

Haberin Devamı

Maçın sonunda Hollanda kraliyet ailesi üzgün ayrılan tarafta yer aldı. Özellikle ortanca kızları Alexia'nın yüzünden düşen bin parçaydı.

Filenin Sultanları sayı aldıkça yüzlerindeki gülücükler uçup gitti

Kraliçe Maxima ile veliaht prenses Catharina Amalia'nın yüzlerindeki ciddi ifade dikkatlerden kaçmadı. 

Filenin Sultanları sayı aldıkça yüzlerindeki gülücükler uçup gitti

OLİMPİYAT AŞIKLARI DA ORADA
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı takip eden tek kraliyet ailesi Hollanda'dan gitmedi kuşkusuz... Müsabakaları heyecanla izleyen başka kraliyet ailesi üyeleri de yer alıyor. 

Üstelik bunlardan bazıları için bulundukları ortamın bambaşka bir önem taşıyor. Çünkü onların aşkları yıllar önce yine böyle bütün dünyanın bir araya geldiği spor müsabakalarında başlamıştı.

Haberin Devamı

İşte bunlardan biri Danimarka'nın yeni kralı Frederik ile karısı Kraliçe Mary.

Paris 2024'ün açılışından bu yana kentte olan Mary ile Frederik, ülkelerinin takımlarını çeşitli müsabakalarda destekliyor.

Filenin Sultanları sayı aldıkça yüzlerindeki gülücükler uçup gitti

SİDNEY OLİMPİYATLARI'NDA TANIŞTILAR 
Danimarkalı çift, bundan uzun yıllar önce Mary'nin memleketi olan Avustralya'da düzenlenen Sidney Olimpiyatları sırasında tanıştı.

O zamanlar Mary, tanıştığı genç adamın ülkesinin gelecekteki kralı olduğunu bilmiyordu. 2000 yılındaki bu olimpiyatlar Mary ile Frederik'in aşkının başlangıcı oldu. Aynı zamanda sıradan bir aileden gelen Mary'nin hayatını da değiştirdi.

Haberin Devamı

Geçen yıl ihanet söylentileri yüzünden evlilikleri sarsılan Mary ile Frederik, tanıştıklarına benzer bir atmosferde belki de yine o eski günleri anımsıyorlar.

Filenin Sultanları sayı aldıkça yüzlerindeki gülücükler uçup gitti

ONU İLK KEZ YÜZME YARIŞINDA GÖRMÜŞTÜ 
Paris 2004'ün konukları arasında Monako Prensi Albert ile karısı Prenses Charlene de bulunuyor.

Önceki yıl Charlene'nin sağlık sorunları yüzünden zor dönemler geçiren çift, açılış törenine çocukları Jacques ile Gabriella'yı da getirdi.

Dört kişilik aile durmadan yağan yağmur altında Monako takımını geçit töreninde izledi ve alkışlayarak destek verdi.

Filenin Sultanları sayı aldıkça yüzlerindeki gülücükler uçup gitti

Haberin Devamı

OLİMPİYATLARIN AYRI BİR ÖNEMİ VAR
Kendisi de eski bir olimpik yüzücü olan Güney Afrikalı Charlene ile Prens Albert de olimpiyat olmasa da yine böyle bir uluslararası spor müsabakası sırasında tanıştılar.

2000 yılında Monte Carlo'da yapılan Mare Nostrum Yüzme Şampiyonası sırasında Charlene de yarışmacılar arasındaydı. Onu orada gören Albert, bu güzel yüzücüden çok etkilendi. Sonra da onun menajerine ulaşarak tanışmak istedi.

Çift, aşklarını kamuoyuna da 2006 Torino Olimpiyat Oyunları sırasında duyurdu. Yani o sırada el ele ilk kez halkın ve kameraların karşısına çıktılar.

Filenin Sultanları sayı aldıkça yüzlerindeki gülücükler uçup gitti

PRENSES, KENDİ TAKIMINA ALTIN MADALYA VERDİ 
Bu yıl Olimpiyat Oyunları'nı yerinden takip edenlerden biri de İngiltere Kralı Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne ile kocası Timothy Laurence oldu.

Onlar da İngiliz milli takımının bazı müsabakalarını heyecan içinde izledi. Madalya için mücadele eden sporculara destek oldu.

Hatta Prenses Anne, binicilik dalında altın madalya kazanan İngiliz takımının mutluluğuna ortak oldu. Geçtiğimiz gün ekibe madalyaları Anne tarafından verildi.

Filenin Sultanları sayı aldıkça yüzlerindeki gülücükler uçup gitti

HEYECANLI KRALİÇE 
Paris 2024'ü şenlendiren kraliyet çiftlerinden biri de İspanya Kralı Felipe ile karısı Kraliçe Letizia oldu. İspanyol çift yağmur altında gerçekleşen açılış törenini izledi.

İspanya'yı temsil edecek olan ekibin törendeki geçişi sırasında özellikle Letizia'nın coşkuyla el sallayıp tezahürat yapması dikkatlerden kaçmadı.

Filenin Sultanları sayı aldıkça yüzlerindeki gülücükler uçup gitti

ONLAR EVE DÖNDÜ, TAKIMI KIZLARI DESTEKLİYOR 
Felipe ile Letizia, ülkelerinde kendilerini bekleyen görevleri için Madrid'e döndü.

Ama kızları Leonor ile Sofia, Paris'te kaldı. Ailenin sevilen genç nesil üyeleri yüzme ve tenis gibi spor dallarında ülkelerini temsil eden sporcuları tribünlerden destekliyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları#Hollanda Kraliçesi Maxima#Prenses Leonor

BAKMADAN GEÇME!