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Fikret Erkoç kimdir? Bülent Ersoy’un baba acısı

#Fikret Erkoç#Fikret Erkoç Kimdir#Bülent Ersoy
Fikret Erkoç kimdir Bülent Ersoy’un baba acısı

Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti. Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, eylül ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz sene kalp rahatsızlığı sebebiyle yaşamını yitirmişti.

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Kalça kemiği kırılan ve bir süredir tedavi gören Fikret Erkoç'tan kötü Haber geldi. Eylül ayında evinde düşerek apar topar hastaneye kaldırılan Fikret Erkoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fikret Erkoç bu sabah hayatını kaybetti.

TEK ÇOCUĞU BÜLENT ERSOY HAKKINDA BİLGİLER

9 Haziran 1952 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiştir. Hocası Süheylâ Altmışdört Bülent Ersoy'un konservatuvara 2 ay devam ettiğini ve sonra bıraktığını açıkladı. Eğitimi süresince Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstatlardan özel dersler almıştır. Konservatuvardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar'da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu'nda sahneye ilk adımını atmıştır. Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazandı ve 1000 lira para ödülü aldı Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalıştı, 1971 yılında ilk 45'liği Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner Plak'tan çıktı. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirdi.

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