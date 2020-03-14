Fight Kulüp 2 geliyor

HANDE GRİBE YAKALANDI

Rap filmi “Kovala”nın ekibi, çekimlerin bitişini setin son günü hep birlikte pasta keserek kutladı. Ekip, daha sonra afiş çekimi için yeniden bir araya geldi. Filmin oyuncularından Hande Soral ise grip olduğu için çekimlere katılamadı.

KONUK OYUNCULAR

“Kovala”da konuk oyuncu olarak yer alan Killa Hakan ve Şehinşah da film için hazırlayacakları sürprizi sosyal medyada paylaştı. İki rap’çi, geçen yıl yayınlanan “Fight Kulüp” şarkısının ikincisi için düet yapacaklarını duyurdu.



Şehinşah ve Killa Hakan, bu fotoğrafı “Fight Kulüp 2’yi hazırlıyoruz” notuyla paylaştı.