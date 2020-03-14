MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFight Kulüp 2 geliyor
GeriMagazin Fight Kulüp 2 geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 14.03.2020 - 08:03,Son Güncelleme:/

Fight Kulüp 2 geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fight Kulüp 2 geliyor
Abone Olgoogle-news

Rap’çileri bir araya getiren “Fight Kulüp” şarkısının ikincisi geliyor. Şehinşah ve Killa Hakan, şarkıyı rap filmi “Kovala” için hazırlayacaklarını duyurdu.

HANDE GRİBE YAKALANDI

Rap filmi “Kovala”nın ekibi, çekimlerin bitişini setin son günü hep birlikte pasta keserek kutladı. Ekip, daha sonra afiş çekimi için yeniden bir araya geldi. Filmin oyuncularından Hande Soral ise grip olduğu için çekimlere katılamadı.

KONUK OYUNCULAR

 “Kovala”da konuk oyuncu olarak yer alan Killa Hakan ve Şehinşah da film için hazırlayacakları sürprizi sosyal medyada paylaştı. İki rap’çi, geçen yıl yayınlanan “Fight Kulüp” şarkısının ikincisi için düet yapacaklarını duyurdu.

Fight Kulüp 2 geliyor

Şehinşah ve Killa Hakan, bu fotoğrafı “Fight Kulüp 2’yi hazırlıyoruz” notuyla paylaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle