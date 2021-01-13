MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFeyza Çıpa'dan ihanet sorusuna imalı yanıt
GeriMagazin Feyza Çıpa'dan ihanet sorusuna imalı yanıt
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 13.01.2021 - 07:53 | Son Güncelleme:

Feyza Çıpa'dan ihanet sorusuna imalı yanıt

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Feyza Çıpa'dan ihanet sorusuna imalı yanıt
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Feyza Çıpa, önceki akşam Tarabya’da seyir halinde görüntülendi. Kutsi ile 7 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda sona eren oyuncu Feyza Çıpa, özel hayatı hakkında konuştu.

Çıpa, Kutsi’nin rol aldığı dizideki çocuk oyuncu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamasıyla ilgili “Bu konuda konuşmak doğru olmaz. Kendisiyle de zaten görüşmüyorum” dedi.

Feyza Çıpadan ihanet sorusuna imalı yanıt

Oyuncu, “Kutsi sizinle birlikteyken mi Sibel Ülker’le aşk yaşamaya başladı” sorusuna ise “Yorum yapmak istemiyorum. Zaten bitti, gitti” diyerek ihanet iddialarını güçlendirdi. Kalbinin boş olduğunu belirten Çıpa, “Aşka her zaman açığım” diyerek evinin yolunu tuttu.

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle