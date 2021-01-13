Feyza Çıpa'dan ihanet sorusuna imalı yanıt
Oyuncu Feyza Çıpa, önceki akşam Tarabya’da seyir halinde görüntülendi. Kutsi ile 7 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda sona eren oyuncu Feyza Çıpa, özel hayatı hakkında konuştu.
Çıpa, Kutsi’nin rol aldığı dizideki çocuk oyuncu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamasıyla ilgili “Bu konuda konuşmak doğru olmaz. Kendisiyle de zaten görüşmüyorum” dedi.
Oyuncu, “Kutsi sizinle birlikteyken mi Sibel Ülker’le aşk yaşamaya başladı” sorusuna ise “Yorum yapmak istemiyorum. Zaten bitti, gitti” diyerek ihanet iddialarını güçlendirdi. Kalbinin boş olduğunu belirten Çıpa, “Aşka her zaman açığım” diyerek evinin yolunu tuttu.
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