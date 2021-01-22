Feyza Aktan kimdir? Özcan Deniz'in eski eşi olarak tanınıyor

Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart 2018'de sade bir törenle evlendi. O dönem hamile olan Aktan, gelinlik yerine siyah bir elbise tercih etti. Özellikle böyle bir gün için siyah bir kıyafet tercih eden Feyza'nın beyaz yerine siyahı tercih etmesi uzun süre konuşuldu. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Feyza Aktan'ın evlenmeden önce gerçek adının Fatıma olduğu iddia edildi. Çift, 2019 yılında evliliklerine son verdi.