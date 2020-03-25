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Haber Giriş: 25.03.2020 - 10:38,Son Güncelleme:/

Feyza Aktan alışverişte bir metre kuralını hiçe saydı!

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Feyza Aktan alışverişte bir metre kuralını hiçe saydı!
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Özcan Deniz ile 2018'de evlenip 2019'da boşanan ve sonra tekrar barışan Feyza Aktan alışverişte haberciler tarafından görüntülenince güvenlik devreye girdi.

Feyza Aktan oğlu Kuzey’in babası Özcan Deniz ile 2018’de evlenmiş, Haziran 2019’da boşanmıştı. Ama 1.5 ay sonra barışıp birlikte tatile çıkmışlardı. Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Feyza Aktan önceki gün İstinye’deydi. Alışveriş için markete gelmiş; ne var ki, maske ve eldiven takmamıştı.

Feyza Aktan alışverişte bir metre kuralını hiçe saydı

Bir metre mesafe kuralı hiçe sayıldı
Virüse karşı hiçbir önlem almayan Feyza Aktan’ın görüntülenmemesi için güvenlik devreye girdi. Bir metre mesafe kuralı hiçe sayıldı.
Feyza Aktan alışverişte bir metre kuralını hiçe saydı

Feyza Aktan alışverişte bir metre kuralını hiçe saydı


 

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