Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu kimdir?

Şarkıcı Cansu Kurtçu, 4 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nı bıraktıktan sonra prodüktör İskender Paydaş'la tanışma fırsatını yakaladı. İskender Paydaş'ın projelerini tasarlayarak, basın danışmanlığını üstlendi. Türkiye'nin şarkı yazarlarından biri olarak kendini kanıtlayan sanatçı, meslek birliklerinin kayıtlarına göre Türkiye'nin en aktif beş söz yazarı ve bestecisi arasında yerini almıştır.

Yıllardır müzik sektöründe Sibel Can, Demet Akalın, Murat Boz, Gülben Ergen, Hülya Avşar, Fettah Can, Işın Karaca, Berkay ve daha bir çok yorumcuya verdiği şarkılarla adından söz ettiren Cansu Kurtçu, besteci kimliği ile yurtdışında da ilgi görüyor.

Ilk albümünü 2011 yılında "HİS" adıyla yayınlayan sanatçı müzisyen duruşuyla da adından söz ettirmeye başladı. Bu albümü "BATAK" "KALK GEL BANA" "AMENNA" ve "NE DEĞİŞTi Kİ" singleları takip etti. Aralık 2016 tarihinde yazdığı ''DELİGÜL'' şarkısını Berkay ile birlikte seslendirdi ve sevenlerine sundu.

Cansu yeni albümünün hazırlıklarını sürdürürken, kendi stüdyosunda ekibiyle birlikte Türkiye'nin önemli yorumcularının projeleriyle ilgilenmeye devam ediyor.

Cansu Kurtçu, 2014 yılında ortağı ve meslektaşı Fettah Can ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten biri kız, biri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi.