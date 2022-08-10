Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Fethi Kamışlı’nın 700’den fazla Beşiktaş forması var!

Güncelleme Tarihi:

#Fethi Kamışlı#Beşiktaş#Mustafa Koç
Fethi Kamışlı’nın 700’den fazla Beşiktaş forması var
Mehmet Üstündağ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 07:17

Tam bir Beşiktaş fanatiği olan iş insanı Fethi Kamışlı’nın seçkin bir forma koleksiyonu olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İş dünyasının başarılı ismi Fethi Kamışlı, tam bir Beşiktaş aşığı ve fanatiği. İş hayatından fırsat buldukça tüm maçlara gitmeye özen gösteren ve maddi-manevi olarak kulübüne destek veren Kamışlı’nın bir özelliği daha ortaya çıktı.

Fethi Kamışlı’nın 700’den fazla Beşiktaş forması var

Fethi Kamışlı, büyük hayranı olduğu Sergen, Gomez ve Quaresma’nın giydiği formaları koleksiyonuna dahil etti.

Genç işadamının tüm fanatikleri kıskandıracak bir forma koleksiyonu varmış! Küçük yaşlarda kendisi için alınan formaları saklayarak başladığı forma koleksiyonu o kadar büyümüş ki, şimdilerde dolaplara sığmaz olmuş. İlk önce kendi doğum yılı olan 1991 yılından günümüze kadar çıkan tüm formları koleksiyonuna katmış. Bu koleksiyonu yapmak ise tam üç yılını almış.

Haberin Devamı

Fethi Kamışlı’nın 700’den fazla Beşiktaş forması var


Fethi Kamışlı, bununla da kalmamış, koleksiyonunu 1970’li yıllara kadar götürmüş. Formaları bulmak içi koleksiyonelerle tanışmış ve açık artırmalara katılmış. Şimdilerde 700’ün üzerinde Beşiktaş formasına sahip olan genç iş insanı, imzalı hatta teri üzerinde kurumuş formları özel bir dolapta saklıyor.
Koleksiyonunda Mario Gomez, Oscar Cordoba, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma, Pascal Nouma gibi yabancı yıldızların yanı sıra efsaneler Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın, Mehmet Özdilek, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Nihat Kahveci’nin formaları var.

Tohumlar atıldı

Merhum iş adamı Mustafa Koç anısına yapımı devam eden Mustafa V. Koç Golf Sahası, sona doğru yaklaşıyor.

Fethi Kamışlı’nın 700’den fazla Beşiktaş forması var

Beykoz’da Sıtmapınar Mevkii’deki 223 bin 800 metrekarelik alanda yapılan golf sahasında çalışmalar 2018 yılında başlamıştı. Eşi Caroline Koç’un her adımını bizzat kontrol ettiği sahada şimdi tohumlanma aşamasına geçildi. Uluslararası turnuvaların da yapılacağı saha, 2023 yılında hizmete açılacak. Sahada ilk atışı, eşi Mustafa Koç anısına Caroline Koç yapacak. Açılışa dünyanın en iyi golfçüleri davet edilecek.

Haberin Devamı

Kuzenini gezdirdi"

Çeşme Alaçatı Port’daki FTI grubuna bağlı MP Hotels’in işlettiği D+ Seya Beach Hotel, aile plajı açtı.

Fethi Kamışlı’nın 700’den fazla Beşiktaş forması var

Bir çocuk babası Evren Teker, çocuklu ailelerin ihtiyaçlarını çok iyi biliyor… Plajda çocuklu ailelerden giriş ücreti alınmamakla birlikte, otopark ücreti de yok! Geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden kuzeni Baran Süzer’e yeni hizmetleri hakkında bilgi veren ve beach’i gezdiren Teker’e oğlu Baran Cumhur da eşlik etti. Plajlara giriş ücretleri bu kadar artmışken Alaçatı’da böyle bir hizmetin sunulması aileler için sevindirici bir haber…

Fethi Kamışlı’nın 700’den fazla Beşiktaş forması var

Haberin Devamı

Çocuklarıyla tatilde

Hande Demir, çocuklarıyla tatilin tadını çıkartıyor. Hayatında kimse olmayan Demir, tüm enerjisini üç çocuğuna vakfetti. Gündoğan’daki evinin iskelesinde kızları Masal ve Mavi ile görüntülenen Hande Hanım’ın keyfi yerindeydi. Gözlerden uzak tatil yapmayı tercih eden Demir, fit fiziğiyle bakışları üzerine çekti.

Fethi Kamışlı’nın 700’den fazla Beşiktaş forması var

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fethi Kamışlı#Beşiktaş#Mustafa Koç

BAKMADAN GEÇME!

Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen

BAKMADAN GEÇME!

Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen