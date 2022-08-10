Fethi Kamışlı’nın 700’den fazla Beşiktaş forması var!

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İş dünyasının başarılı ismi Fethi Kamışlı, tam bir Beşiktaş aşığı ve fanatiği. İş hayatından fırsat buldukça tüm maçlara gitmeye özen gösteren ve maddi-manevi olarak kulübüne destek veren Kamışlı’nın bir özelliği daha ortaya çıktı.





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Fethi Kamışlı, büyük hayranı olduğu Sergen, Gomez ve Quaresma’nın giydiği formaları koleksiyonuna dahil etti.Genç işadamının tüm fanatikleri kıskandıracak bir forma koleksiyonu varmış! Küçük yaşlarda kendisi için alınan formaları saklayarak başladığı forma koleksiyonu o kadar büyümüş ki, şimdilerde dolaplara sığmaz olmuş. İlk önce kendi doğum yılı olan 1991 yılından günümüze kadar çıkan tüm formları koleksiyonuna katmış. Bu koleksiyonu yapmak ise tam üç yılını almış.

Fethi Kamışlı, bununla da kalmamış, koleksiyonunu 1970’li yıllara kadar götürmüş. Formaları bulmak içi koleksiyonelerle tanışmış ve açık artırmalara katılmış. Şimdilerde 700’ün üzerinde Beşiktaş formasına sahip olan genç iş insanı, imzalı hatta teri üzerinde kurumuş formları özel bir dolapta saklıyor.Koleksiyonunda Mario Gomez, Oscar Cordoba, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma, Pascal Nouma gibi yabancı yıldızların yanı sıra efsaneler Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın, Mehmet Özdilek, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Nihat Kahveci’nin formaları var.

Tohumlar atıldı

Merhum iş adamı Mustafa Koç anısına yapımı devam eden Mustafa V. Koç Golf Sahası, sona doğru yaklaşıyor.

Beykoz’da Sıtmapınar Mevkii’deki 223 bin 800 metrekarelik alanda yapılan golf sahasında çalışmalar 2018 yılında başlamıştı. Eşi Caroline Koç’un her adımını bizzat kontrol ettiği sahada şimdi tohumlanma aşamasına geçildi. Uluslararası turnuvaların da yapılacağı saha, 2023 yılında hizmete açılacak. Sahada ilk atışı, eşi Mustafa Koç anısına Caroline Koç yapacak. Açılışa dünyanın en iyi golfçüleri davet edilecek.

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Kuzenini gezdirdi"

Çeşme Alaçatı Port’daki FTI grubuna bağlı MP Hotels’in işlettiği D+ Seya Beach Hotel, aile plajı açtı.

Bir çocuk babası Evren Teker, çocuklu ailelerin ihtiyaçlarını çok iyi biliyor… Plajda çocuklu ailelerden giriş ücreti alınmamakla birlikte, otopark ücreti de yok! Geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden kuzeni Baran Süzer’e yeni hizmetleri hakkında bilgi veren ve beach’i gezdiren Teker’e oğlu Baran Cumhur da eşlik etti. Plajlara giriş ücretleri bu kadar artmışken Alaçatı’da böyle bir hizmetin sunulması aileler için sevindirici bir haber…

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Çocuklarıyla tatilde

Hande Demir, çocuklarıyla tatilin tadını çıkartıyor. Hayatında kimse olmayan Demir, tüm enerjisini üç çocuğuna vakfetti. Gündoğan’daki evinin iskelesinde kızları Masal ve Mavi ile görüntülenen Hande Hanım’ın keyfi yerindeydi. Gözlerden uzak tatil yapmayı tercih eden Demir, fit fiziğiyle bakışları üzerine çekti.