Ferzan Özpetek'ten üçleme! Türk oyuncularla birlikte çalışacak...

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İtalya’da yaşayan dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, üç yeni kısa filmle sinemaseverlerle buluşacak. Roma-İstanbul arasında geçen öykülerin anlatılacağı filmlerde Özpetek, yine Türk oyuncularla birlikte çalışacak.

Başarılı oyuncu Kubilay Aka’nın başrolünde olduğu filmlerde Aka’ya son yılların yükselen isimlerinden Emre Dinler eşlik edecek.

İki yakışıklı oyuncunun rol alacağı yapımda Serhat Tutumluer ve Senan Kara da kadroda. Her filmiyle başta İtalya olmak üzere Avrupa’da adından söz ettiren Ferzan Özpetek, bu projesiyle de ses getireceğe benziyor.

Amerika’da Türk rüzgârı

Amerikan Türk Cemiyeti’nin (ATS) geleneksel gala yemeği bu yıl 25 Ekim’de New York’taki The Plaza Hotel’de gerçekleşecek.

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Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in eş başkanlığını yürüttüğü ATS’nin bu yılki gala yemeğinde Türkiye’de olduğu kadar dünyada da başarılarıyla ilham veren Türk girişimciler onurlandırılacak. ATS, 28 Kasım’da ise Türk çağdaş sanatını tanıtmak üzere Miami’de bir davet verecek.

Moda Nemrut’tan yükseliyor

Başta Kendall Jenner olmak üzere dünyadaki birçok isim tarafından yakından takip edilen ünlü modacı Zeynep Arçay yeni koleksiyonunun çekimlerini Nemrut’ta yapıyor.

Sıra dışı deri tasarımlarıyla büyük beğeni toplayan modacı, 2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda da birbirinden iddialı tasarımlara imza attı. Nemrut’un büyülü atmosferinde yapılan çekim moda dünyası tarafından merakla bekleniyor.

Patronlar alışverişte

Galatasaray’ın efsane başkanlarından Faruk Süren, geçtiğimiz gün alışverişte görüntülendi. Öğlen saatlerinde geldiği Akmerkez’de meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostlarıyla buluşup toplantı yapan Süren, her zamanki şıklığıyla dikkat çekti.

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Faruk Süren - Osman Çarmıklı - Önder ÖztarhanSabahın erken saatlerinde görüntülenen Osman Çarmıklı da Akmerkez’deydi. Mağazaları dolaşan iş insanı, daha sonra aracına binerek AVM’den ayrıldı.Aynı AVM’nin bir başka ünlü ismi ise Önder Öztarhan oldu. Öztarhan da spor mağazalarını gezdi ve alışveriş yaptı.