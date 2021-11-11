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Feryal Gülman'ın eşi Kemal Gülman ve sevgilisi Eda Cideli ile 200 milyon TL'lik piştisi

#Feryal Gülman#Kemal Gülman#Eda Cideli
Feryal Gülmanın eşi Kemal Gülman ve sevgilisi Eda Cideli ile 200 milyon TLlik piştisi

Boşanma davaları 8 yıldır devam eden Feryal Gülman ve Kemal Gülman aynı uçakta ‘pişti’ oldu. Sevgilisi Eda Cideli ile seyahat eden Kemal Gülman, havalimanında görüntülerini çeken muhabirleri Feryal Gülman’ın çağırdığını düşünerek “Bu kadın belasını arıyor” dedi. Feryal Gülman tepki gösterdi: “Ben çağırsaydım en azından bir ruj sürerdim.”

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BELASINI ARIYOR

Kemal Gülman önceki gün sevgilisi Eda Cideli ile birlikte Fransa’nın Nice şehrinden İstanbul’a döndü. Aynı uçakta Feryal Gülman da vardı. 200 milyon liralık boşanma davaları 8 yıldır sonuçlanamayan Feryal Gülman ile Kemal Gülman birbirini görmezden geldi. Kemal Gülman uçaktan indiğinde karşısında basın mensuplarını bulunca sinirlendi. Ünlü işadamı, Feryal Gülman’la ilgili sorulara “O haber verdiğine göre ona sorun, belasını arıyor”diyerek uzaklaştı.

Feryal Gülmanın eşi Kemal Gülman ve sevgilisi Eda Cideli ile 200 milyon TLlik piştisi

UÇAKTAYKEN NASIL ÇAĞIRAYIM?

Kemal Gülman’ın hemen ardından havalimanı kapısından çıkan Feryal Gülman, boşanmak üzere olduğu eşinin iddiasına “Uçaktayken sizi çağırmam söz konusu değil” diye yanıt verdi. Gülman, tatsız tesadüf için de şöyle konuştu: “Tesadüfen aynı uçakta yan yana geldik. Herhalde Monako’daydı onlar da. Nice’ten birlikte uçtuk. Ben uçakta gördüm kendilerini. Tesadüfi bir durum.”

Feryal Gülmanın eşi Kemal Gülman ve sevgilisi Eda Cideli ile 200 milyon TLlik piştisi

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Zina davası açabilirim

Feryal Gülman, teve2’de yayınlanan “Magazin Masası”na konuştu:

“Uçakta olduğundan haberim yoktu. Kendisini körükte gördüm. Ben 3A’da oturdum, Kemal Bey 3D’de oturdu. Sevgilisi Eda Hanım da arkasında oturdu. Ne yapacağımı şaşırdım. Hostese ‘Yanımda kocam, arkamda sevgilisi oturuyor, lütfen yerimi değiştirin’ dedim. ‘Koronadan dolayı değiştiremeyiz’ dedi.
 Feryal Gülman, kağıt üstünde halen evli olduklarından zina davası açabileceğini söyledi: “O benim hâlâ kocam. İstersem gazeteci, istersem de dedektif çağırma hakkım var. Biz hâlâ boşanmadık ama sevgilisi yanında. Zina davası açabilirim. Dava açacak mıyım, bilmiyorum. Avukatımla henüz konuşmadım. Ama gazetecileri ben çağırsaydım öyle çıkmazdım, en azından bir ruj sürerdim.”

Boşanma aşamasındaki eşi Kemal Gülman ve sevgilisi ile pişti olan Feryal Gülman ilk kez konuştuBoşanma aşamasındaki eşi Kemal Gülman ve kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile Nice uçağında pişti olan cemiyet hayatının ünlü ismi Feryal Gülman Teve2 Magazin Masası’nın canlı yayınında Esin Övet’e konuştu.
daha fazla video içinBoşanma aşamasındaki eşi Kemal Gülman ve sevgilisi ile pişti olan Feryal Gülman ilk kez konuştu
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