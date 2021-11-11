Feryal Gülman'ın eşi Kemal Gülman ve sevgilisi Eda Cideli ile 200 milyon TL'lik piştisi

Haberin Devamı

BELASINI ARIYOR

Kemal Gülman önceki gün sevgilisi Eda Cideli ile birlikte Fransa’nın Nice şehrinden İstanbul’a döndü. Aynı uçakta Feryal Gülman da vardı. 200 milyon liralık boşanma davaları 8 yıldır sonuçlanamayan Feryal Gülman ile Kemal Gülman birbirini görmezden geldi. Kemal Gülman uçaktan indiğinde karşısında basın mensuplarını bulunca sinirlendi. Ünlü işadamı, Feryal Gülman’la ilgili sorulara “O haber verdiğine göre ona sorun, belasını arıyor”diyerek uzaklaştı.

UÇAKTAYKEN NASIL ÇAĞIRAYIM?

Kemal Gülman’ın hemen ardından havalimanı kapısından çıkan Feryal Gülman, boşanmak üzere olduğu eşinin iddiasına “Uçaktayken sizi çağırmam söz konusu değil” diye yanıt verdi. Gülman, tatsız tesadüf için de şöyle konuştu: “Tesadüfen aynı uçakta yan yana geldik. Herhalde Monako’daydı onlar da. Nice’ten birlikte uçtuk. Ben uçakta gördüm kendilerini. Tesadüfi bir durum.”

Haberin Devamı

Zina davası açabilirim

Feryal Gülman, teve2’de yayınlanan “Magazin Masası”na konuştu:

“Uçakta olduğundan haberim yoktu. Kendisini körükte gördüm. Ben 3A’da oturdum, Kemal Bey 3D’de oturdu. Sevgilisi Eda Hanım da arkasında oturdu. Ne yapacağımı şaşırdım. Hostese ‘Yanımda kocam, arkamda sevgilisi oturuyor, lütfen yerimi değiştirin’ dedim. ‘Koronadan dolayı değiştiremeyiz’ dedi.

Feryal Gülman, kağıt üstünde halen evli olduklarından zina davası açabileceğini söyledi: “O benim hâlâ kocam. İstersem gazeteci, istersem de dedektif çağırma hakkım var. Biz hâlâ boşanmadık ama sevgilisi yanında. Zina davası açabilirim. Dava açacak mıyım, bilmiyorum. Avukatımla henüz konuşmadım. Ama gazetecileri ben çağırsaydım öyle çıkmazdım, en azından bir ruj sürerdim.”