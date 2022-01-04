Feryal Gülman'dan ses getirecek itiraf: İhaneti kendim yakaladım

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Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Kemal Gülman ile Feryal Gülman’ın 8 yıl süren boşanma davası geçtiğimiz kasım ayında sonuçlanmış, ünlü işadamı eşine 60 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm edilmişti. Sunuculuğunu Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı “teve2 Magazin Masası” programına konuşan Feryal Gülman, halen “eşim” diye hitap ettiği Kemal Gülman’ın karara itiraz ettiğini ve dolayısıyla davanın henüz sona ermediğini açıkladı.

GÖRMESEM İNANMAZDIM

Feryal Gülman, programda 8 yıl önce boşanma davası açmaya nasıl karar verdiğini de anlattı. Sesi titreyerek konuşan Gülman, eşinin telefon konuşmalarına şahit olduktan sonra onu takip ettiğini ve ihaneti gördüğünü söyledi:

“Eşimin beni aldattığını mayıs ayında öğrendim, temmuz ayında boşanma davası açtım. 22 yıllık bir evlilikte 2.5 ayda bu kararı verdim. O zamanki başka bir hanımdı. Ocak ayında tanışmış. Mayıs ayında telefon konuşmalarını duydum, sonra da kendisini takip ettim. Hepsini kendim yaptım. Daha önceki çalışanlarımızdan bu tip duyumlar aldım. ‘O da vardı, bu da vardı’ diye. Ama ben gözümle görmediğim bir şeye inanmam. Kulağımla duydum, mesajlaşmaları gördüm. Gözünüzle gördüğünüz zaman, çok başka bir şey, anlatınca kötü oluyorum. Allah hiçbir kadına böyle şeyler yaşatmasın. Eşimi çok severek evlendim. ‘Bu kadar yaş farkıyla nasıl olur’ diyorlardı ama evlendiğimiz zaman çok dinç adamdı. Ben 27 yaşındaydım, o 50’lerindeydi. Ama ruhen benden gençti. Hep ben ona yetişmeye çalıştım. Hayatım onun peşinde, ona yetişmekle geçti.”

Feryal Gülman, Kemal Gülman’ın kısa süre önce sevgilisiyle görüntülendiğini hatırlatarak şöyle dedi: “Türkiye’nin gözü önünde bir hanımla beraberlik yaşıyorsanız, o zaman eşinizle boşanma yoluna gidersiniz. Hem bunu yaşayayım hem de boşanmayayım, bu nasıl bir bakış açısı? Allah’a havale ediyorum.” Feryal Gülman, Kemal Gülman’ın kısa süre önce sevgilisiyle görüntülendiğini hatırlatarak şöyle dedi: “Türkiye’nin gözü önünde bir hanımla beraberlik yaşıyorsanız, o zaman eşinizle boşanma yoluna gidersiniz. Hem bunu yaşayayım hem de boşanmayayım, bu nasıl bir bakış açısı? Allah’a havale ediyorum.”

OĞLUMUZLA GÖRÜŞMÜYOR

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Feryal Gülman, Kemal Gülman’ın oğullarıyla görüşmediğini öne sürdü: “Benim oğlum anneyi tutmadı başından beri. İkimizin arasına bir kere girip babasına benimle ilgili tek bir şey demedi. Fakat baba, oğluna karşı bir tutum sergiledi. Hiçbirimiz nedenini çözemedik. Fütursuz tutumunu evladına karşı da devam ettirdi. Dönemsel görüşüyorlar, o zaman da kırıcı oluyor. Çok üzüldü benim oğlum.