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Feryal Gülman isyan etti: Yasak aşkını Türkiye'nin gözü önünde yaşıyor

#Feryal Gülman#Kemal Gülman#Teve2 Magazin Masası

Teve2’nin sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen programı “Teve2 Magazin Masası” na bugün, sosyetenin ünlü ismi Feryal Gülman telefonla bağlanarak 8 yıldır süren boşanma davası hakkında konuştu.

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“Eşim oğlumuzla görüşmüyor.”

Geçtiğimiz ay sonuçlanan ve mahkemenin 60 milyon lira tazminat ödemeye mahkum ettiği Kemal Gülman ile Feryal Gülman arasındaki çekişme son bulmuyor. “Teve2 Magazin Masası” programına telefonla bağlanarak dava hakkında konuşan Feryal Gülman, hala eşim diye hitap ettiği Kemal Gülman’ın karara itiraz ettiğini ve dolayısıyla davanın henüz bitmediğini açıkladı.

Dava sürecinin nasıl başladığını sesi titreyerek anlatan Feryal Gülman, 8 yıl önce boşanma davası açmaya nasıl karar verdiğini anlattı. Eşinin telefon konuşmalarını yakaladıktan sonra takip ederek ihaneti gördüğünü söyleyen Feryal Gülman eşinin oğullarıyla da görüşmediğini söyledi…

“Teve2 Magazin Masası” canlı yayınla hafta içi her gün Teve2’de…

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