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Feryal Gülman ile Kemal Gülman’ın boşanma davası sonuçlandı! 60 milyon TL tazminat...

#Feryal Gülman#Kemal Gülman#Eda Cideli
Feryal Gülman ile Kemal Gülman’ın boşanma davası sonuçlandı 60 milyon TL tazminat...
Özge Eğrikar

Feryal Gülman ile Kemal Gülman’ın 8 yıldır süren boşanma davası sonuçlandı. Mahkeme, Feryal Gülman’ın ‘zina’ nedeniyle açtığı boşanma davasını karara bağlayarak çifti boşadı. Kemal Gülman’ı da 60 milyon lira tazminata hükmetti.

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Feryal Gülman, kendisinden 32 yaş büyük eşi Gülman Şirketler Grubu’nun patronu Kemal Gülman’a 8 yıl önce boşanma davası açmıştı. Gülman’ı zinayla suçlayan Feryal Gülman, kocasının kendisini 22 yaş küçük bir kızla aldattığını öne sürmüştü. Kocasına ait şirketlerin yarısına tedbir kararı isteyen Gülman, 200 milyon liralık tazminatın yanı sıra kendisi için 200 bin, çocuğu Kemal Aslan için ise 25 bin lira nafaka istemişti. Bu arada Kemal Gülman da eşinin açtığı 200 milyon liralık tazminat istemli boşanma davasına karşılık ‘kötü muamele’ nedeniyle 500 bin liralık karşı boşanma davası açmıştı.

İDDİALARI REDDETTİ

Kemal Gülman, karşı boşanma davasında başka bir kadınla aşk yaşadığı iddiasını reddetmişti. Mahkeme, çiftin eşit kusurlu olarak nafaka ile tazminat taleplerini geri çevirmiş ve boşanmalarına karar vermişti. Çift, karara itiraz ederek dava dosyasını Yargıtay’a taşımıştı. Yargıtay da mahkeme kararının çelişkili olduğu gerekçesiyle davayı bozmuştu.

Feryal Gülman ile Kemal Gülman’ın boşanma davası sonuçlandı 60 milyon TL tazminat...

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MAHKEME FERYAL GÜLMAN'I HAKLI BULDU

Dava, İstanbul Aile Mahkemesi’nde yeniden görüldü. 8 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına Gülman çifti katılmadı. Her iki tarafı da avukatları temsil etti. Gizli görülen duruşma yaklaşık yarım saat sürdü. Kararını açıklayan mahkeme, ‘zina’ nedeniyle açılan boşanma davasını karara bağladı ve Feryal Gülman’ı haklı buldu. Mahkeme, Kemal Gülman’ı 30 milyon lira maddi, 30 milyon lira da manevi tazminata hükmetti.

Feryal Gülman ile Kemal Gülman’ın boşanma davası sonuçlandı 60 milyon TL tazminat...

İKİLİ SON OLARAK UÇAKTA KARŞILAŞTI

Feryal Gülman ve Kemal Gülman, geçtiğimiz günlerde aynı uçakta karşılaşmıştı. Sevgilisi Eda Cideli ile seyahat eden Kemal Gülman, seyahat sonrası görüntülerini çeken muhabirleri Feryal Gülman’ın çağırdığını düşünerek “Bu kadın belasını arıyor” demişti. Feryal Gülman da tepki göstermişti: “Ben çağırsaydım en azından bir ruj sürerdim.”

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