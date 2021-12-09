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Feryal Gülman, Bebek'teki yalıyı satacak!

#Feryal Gülman#Kemal Gülman#Boşanma
Feryal Gülman, Bebekteki yalıyı satacak

Feryal Gülman, boşandığı eşi Kemal Gülman ile mahkemesinin son bulmadığını söyledi. Gülman, “Ayrı davalarımız var. Normalde karı-koca olarak mal paylaşımına gideceğiz” dedi.

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Feryal Gülman ile Kemal Gülman’ın 8 yıl süren boşanma davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Mahkeme, Feryal Gülman’ın ‘zina’ nedeniyle açtığı boşanma davasını karara bağlayarak çifti boşamıştı. Kemal Gülman’ı da 60 milyon lira tazminata hükmetmişti. Feryal Gülman önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Gülman, boşanma sürecinin tamamlanmadığını söyledi: “Mahkemenin gerekçe kararı çıkmadı. O yüzden bunu beklemek zorundayız. Süreç bittikten sonra konuşabilirim ancak. 60 milyon lira hâkimin kendisine verdiği ceza. Normalde karı-koca olarak mal paylaşımına gideceğiz. Ayrı davalarımız var.”

Soyadı kararı

Feryal Gülman, soyadını değiştirip değiştirmeyeceği hakkında “Her şey bittikten sonra oğlumla birlikte karar vereceğiz. Bilmiyorum, açıkçası oğlum istemeyebilir” dedi.

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Yalıyı satmayı düşünüyor

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Feryal Gülman, Bebek’teki yalısı hakkında şunları söyledi: “Yalı hâlâ bende. Çok büyük olduğu için kiraya verdim. Satmayı düşünüyorum. Düşük bütçe verildiği için artık dizilere de kiralamıyorum.”

 

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#Feryal Gülman#Kemal Gülman#Boşanma

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