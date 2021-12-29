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Ferman Akgül ve Bettina Kuperman 10 yıl sonra evlendi! 'Artık Sivas ve Ankaralısın...'

#Ferman Akgül#Bettina Kuperman#Bodrum
Ferman Akgül ve Bettina Kuperman 10 yıl sonra evlendi Artık Sivas ve Ankaralısın...

Şarkıcı Ferman Akgül çocuklarının annesi Bettina Kuperman ile evlendi.

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Manga Grubu’nun solisti Ferman Akgül, 10 yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Danimarkalı Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu.

Bodrum'da aile arasında gerçekleşen törenle mutluluğa 'evet' diyen çift fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Güzel haberi sevenlerine duyuran Akgül, 'Çocuklu ve evli... İki ülke arasındaki belge farklılıklarından dolayı 'orada mı olsun, burada mı?', 'Yazın mı olsun, kışın mı?' 'Yok çocuklar doğuyor, bir bekleyelim' diye diye on sene geçmiş. Her seneki Christmas ve doğum günüm kombosuna bir de 'resmi nikahımızı ekleyelim artık' dedik. Kısacası biz evlendik. Seni seviyorum Bettina Kuperman Akgül. Artık resmi olarak Sivas ve Ankaralısın... 26.12.2021! Şahitlerimiz Özgür Can Öney, Alper Akgül ve Bodrum Belediye'sine teşekkürlerimizle' mesajını paylaştı.

Ferman Akgül ve Bettina Kuperman 10 yıl sonra evlendi Artık Sivas ve Ankaralısın...

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Çiftin sosyal medyaya koyduğu düğün fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ünlü isimler de mutlu çifti tebrik etti.

10 yıldır birlikte olan Ferman Akgül ve Bettina Kuperman Akgül'ün Aron ve Axel adında iki oğlu var.

Ferman Akgül ve Bettina Kuperman 10 yıl sonra evlendi Artık Sivas ve Ankaralısın...

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