Son Güncelleme:
Ferit Karakaya kimdir?
Ferit Karakaya, Türkiye de e-sporun gelişmesine öncülük etmiş kişilerden birisidir. Ferit Karakaya, asıl çıkışını 2012-2015 yılları arasında League of Legends e-sporcusu olarak yapmıştı. Twitch'te geniş takipçi kitlesine sahip olan Ferit Karakaya, Twitch hesabını wtcN adıyla kullanıyor.
Ferit Karakaya 12 Şubat 1992 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. Ferit Karakaya (wtcN), Twitch platformuyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Eski League of Legends profesyonel oyuncusu olan Ferit Karakaya, 2017 Gamescom ESL PUBG turnuvasında takım arkadaşları ZeonN, Mithrain ve Mirliva gibi isimlerle birlikte ülkemizi temsil etmişti.