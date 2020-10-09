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Ferhat Güzel kimdir, nereli?
Ferhat Güzel konuk olarak katıldığı programlarla gündeme geliyor. Esprili kişiliğiyle tanınan Ferhat Güzel'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Ferhat Güzel kimdir, nereli?
Ferhat Güzel 1973 yılında Şanlıurfa Suruç’ta dünyaya geldi. Hüküm Giymişim, Dermanım Ol şarkılarıyla tanındı. İbo Show programının vazgeçilmez simalarından olan Ferhat Güzel, konuk olarak katıldığı sinema filmleriyle de biliniyor.
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