Ferhat Göçer #EvdeKal#MüzikleKal ile hayranlarıyla buluştu

Evde olmanın önemini milyonlarla paylaşmak amacıyla başlayan ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesi kapsamında ilk konseri Ferhat Göçer verdi.

Ferhat Göçer, ev konseri ile tüm Türkiye’ye farklı bir deneyim yaşattı.

Canlı yayında hayranlarıyla buluşan ünlü tenor sevenlerine koronavirüsten korunmak için #EvdeKal tavsiyesinde bulundu.



EVDE KALACAĞIZ

Bilim Kurulu üyelerinden Ateş Kara'nın söylediklerine önem verdiğini söyleyen Ferhat Göçer "İki önemli şey var. Birincisi hijyen, ikincisi izolasyon. Evet çok zor ama gerek korunmak gerekse sevdiklerimizi korumak adına evde kalmak zorundayız. Bu konuda yapacak bir şey yok. İki hafta çok kritik. Dişimizi sıkmak zorundayız. Dışarı çıkmamak, çıkanları da sert bir şekilde uyarmak zorundayız. Sokağa çıkma yasağını beklemeden bu yasağa kendimiz uymak ve uydurmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Yani evde kalacağız" dedi.



Ferhat Göçer, konserine 'Yıllarım gitti' şarkısı ile başladı.

Göçer, 'Cennet', 'Kalp Kalbe Karşı Derler', 'Unutmuş Çoktan' gibi birçok sevilen şarkısını da canlı olarak seslendirdi.

Ferhat Göçer, konseri sırasında sosyal medyadan kendisine gelen mesajları okudu ve takipçilerinin sorularını yanıtladı.

'Bu bir salgın değil, insanlık sınavı' diyen Göçer, konserini Demirören Medya Ailesi'ne teşekkür ederek bitirdi.

‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesi kapsamında her gün bir sanatçı evden verdiği konserle tüm Türkiye’ye farklı bir deneyim yaşatmaya devam edecek...