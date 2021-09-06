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Haber Giriş: 06.09.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

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Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

Altı gün önce vefat eden usta oyuncu Ferhan Şensoy’un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy kızlarına Pera adını verdi.

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etti.

Perşembe günü Ses Tiyatrosu’nda yapılan tören ile son yolculuğuna uğurlanan Şensoy, sevenlerini yasa boğdu.

Usta sanatçı Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı
Usta sanatçı Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı

DEDE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyordu.

32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.

Alınan son dakika haberine göre, Müjgan Ferhan Şensoy bugün doğum yaptı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy kızlarına Pera adını verdi.

HAYATIMIZ ORADA KESİŞTİ

Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı:

"Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."

Ateşlerde yansınlar bizi ayrı koyanlar
"Ateşlerde yansınlar bizi ayrı koyanlar"
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"Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam"

 

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