Ferhan Şensoy: Filmin yarısını dublör oynadı

Şensoy, merhum sanatçı Tuncel Kurtiz’le anısını da paylaştı:

“Tuncel Kurtiz bir gün Ses Tiyatrosu’na geldi. Şeyh Bedreddin’in oyununu oynamak istediğini söyledi ve kabul ettik. Birkaç gün sonra bir anlaşma yapmak istedi. O gece oturdum iki maddelik bir sözleşme hazırladım. Madde 1: Tuncel Kurtiz Ses Tiyatrosu’nda Şeyh Bedreddin oyununu oynayacaktır. Madde 2: Anlaşmazlık halinde Ferhan Şensoy ve Tuncel Kurtiz dövüşürler.”



Usta oyuncu Yeşilçam’da Temel Gürsu’nun çektiği “Kızını Dövmeyen Dizini Döver” filminde başrol oynadığını dile getirdi.

Şensoy, Gürsu’nun senaryoyu kendisine sette verdiğini söyledi:

“Senaryoyu okumadan çekimler başladı. Temel arabaya binip patinaj yapmamı istedi. ‘Yav Temel benim ehliyetim yok, hayatımda hiç araba kullanmadım’ dedim. Meğer canlandıracağım karakter, araba yarışmacısıymış. Filmin yarısından fazlasını dublör oynadı. Bir de Müjde Ar’la yatak sahnelerim vardı. Dublör arkadaş ‘Abi bu sahneleri de ben oynayayım mı?’ demişti.”