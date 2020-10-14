Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur kimdir, kaç yaşında?

Annesi sinema oyuncusu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur olan Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünde tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı. Ailesinden aldığı destek ile müzik hayatına başladı.



Babasının izinden giderek şarkıcı olmayı seçen Tuğçe Tayfur, 2010 yılı içerisinde arkadaşlarıyla kurduğu ‘Joker’ isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD‘de yaşadı. ABD’de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak‘la tanıştıktan sonra 2015 yılında Türkiye’de maksi single çıkarmaya karar verdi. Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single’da , ‘Kalp Dayanmaz’, ‘Köle Olup’, ‘Yok Olsam’ şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı.



Ferdi Tayfur, maksi single’da yıllarca dillerden düşmeyen ‘Huzurum Kalmadı’ şarkısını kızı Tuğçe Tayfur ile birlikte okuyarak düet yaptı ve birde klip çekildi. Ferdi Tayfur ABD‘de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak ile tanıştı, çift 2012 yılında nikah masasına oturdu. 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları olan Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak, 3 yıllık evliliklerini 2019 yılında noktaladı.