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Haber Giriş: 17.04.2020 - 10:36,Son Güncelleme:

Ferdi Tayfur: Doktor böbrek nakli önerdi

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Ferdi Tayfur: Doktor böbrek nakli önerdi
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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı sağlık sorunlarını ilk kez anlattı.

Kral FM’de Gezegen Mehmet’in programına katılan ünlü sanatçı yaşadığı sağlık sorununu anlattı: ‘’Böbreklerimde rahatsızlık vardı. Bu rahatsızlığım ilerledi. Ben farkında değildim. Bir gün tansiyonu ölçtüler 18 çıktı. Derhal doktora götürdüler beni. Problemi öyle öğrendim. Bir kaç defa nefes darlığı geçirdim. Direk hastaneye gittim. Doktor arkadaşım diyalize bağlanmam gerektiği söylendi. Ben ilk başta diyalizden korktum. Şimdi diyalize bağlanıyorum ve gayet iyiyim. Böbrek nakli öneriyorlar. Nakille ilgili bir girişimde henüz bulunmadım.

 

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