Ferdi Sancar evini atölyeye çevirdi

Oyuncu, sosyal medya hesaplarından yüz kalkanlarını temizlik, güvenlik görevlileri, hasta bakıcıları ve market çalışanlarına ulaştırdığını söyledi. Sancar, ürettiği yüz kalkanlarının tıbbi maske olmadığını, mutlaka İSO belgeli diğer maskelerin de kullanılması gerektiğini belirtti.





