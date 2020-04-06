Haber Giriş: 06.04.2020 - 10:58,
Ferdi Sancar evini atölyeye çevirdi
Oyuncu Ferdi Sancar, evini atölyeye çevirdi ve 3 boyutlu yazıcısıyla yüz kalkanı yaparak ihtiyaç sahiplerine hediye etti.
Oyuncu, sosyal medya hesaplarından yüz kalkanlarını temizlik, güvenlik görevlileri, hasta bakıcıları ve market çalışanlarına ulaştırdığını söyledi. Sancar, ürettiği yüz kalkanlarının tıbbi maske olmadığını, mutlaka İSO belgeli diğer maskelerin de kullanılması gerektiğini belirtti.
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