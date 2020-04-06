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Haber Giriş: 06.04.2020 - 10:58,Son Güncelleme:/

Ferdi Sancar evini atölyeye çevirdi

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Ferdi Sancar evini atölyeye çevirdi
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Oyuncu Ferdi Sancar, evini atölyeye çevirdi ve 3 boyutlu yazıcısıyla yüz kalkanı yaparak ihtiyaç sahiplerine hediye etti.

Oyuncu, sosyal medya hesaplarından yüz kalkanlarını temizlik, güvenlik görevlileri, hasta bakıcıları ve market çalışanlarına ulaştırdığını söyledi. Sancar, ürettiği yüz kalkanlarının tıbbi maske olmadığını, mutlaka İSO belgeli diğer maskelerin de kullanılması gerektiğini belirtti.

Ferdi Sancar evini atölyeye çevirdi


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