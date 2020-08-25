MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFenomen Cemre Solmaz’ın Serenay Sarıkaya hayranlığı
GeriMagazin Fenomen Cemre Solmaz’ın Serenay Sarıkaya hayranlığı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 25.08.2020 - 22:40 | Son Güncelleme:

Fenomen Cemre Solmaz’ın Serenay Sarıkaya hayranlığı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenomen Cemre Solmaz’ın Serenay Sarıkaya hayranlığı
Abone Olgoogle-news

TikTok'dan çıkarak IG ve YouTube'da 1 Milyona ulaşan ilk fenomen olan Cemre Solmaz'ın Serenay Sarıkaya hayranı olduğu ortaya çıktı

TikTok'dan çıkarak IG ve YouTube'da 1 Milyona ulaşan ilk fenomen olan Cemre Solmaz'ın yükselişi devam ediyor. 21 yaşındaki genç fenomen sosyal medya mecralarında paylaştığı videolarla milyonlarca takipçiye ulaştı. Ayrıca ulusal ve uluslararası birçok marka ile dirsek temasında olan Cemre Solmaz şu sıralar sosyal medyanın yükselen yıldızı konumunda...

Daha önce verdiği röportajda, 484 milyon TikTok videosu izlediğini söyleyen Solmaz, “Bundan 15 sene sonra dönüp baktığımda bir sinema filmimin olmasını istiyorum. Kalıcı olmak istiyorum” açıklamasında bulunmuştu.

İspanya merkezli moda devleri ile işbirliği yapmakta olan Solmaz'ın önümüzdeki dönemlerde çok ses getirecek bir şarkı hazırlığında olduğu biliniyor.

Ayrıca sinema filmi hayalinin olduğu da bilinen Cemre Solmaz'ın Serenay Sarıkaya hayranı olduğu söyleniyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle