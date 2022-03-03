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Fenerbahçeli Jose Sosa gecelerde: Siz taksiyle gidin

#Jose Sosa#Özlem Yıldız#Fenerbahçe
Fenerbahçeli Jose Sosa gecelerde: Siz taksiyle gidin
Sayit DURMAZ

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Jose Sosa otel çıkışı görüntülenince yanındaki kadını aracına almadı. Futbolcunun arkadaşı, içeriden Özlem Yıldız’la beraber çıkan genç kadına “Siz taksiyle gidin” diye seslendi.

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Fenerbahçe’nin yıldız ismi Jose Sosa önceki gece Gümüşsuyu’ndaki CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’daydı. Yıldız futbolcu otelden biri erkek diğeri kadın iki arkadaşı ve Özlem Yıldız’la birlikte ayrıldı. Kapıda bekleyen muhabirler, ekibi panikletti.

BENİM SOSA’YLA ALAKAM YOK

Sosa, aracına erkek arkadaşıyla beraber bindi. Arkadaşı, otelin önünde bekleyen kadına “Sosa’nın yanına gitmeyin, siz taksiyle gidin” diye seslendi. Özlem Yıldız ise muhabirlere açıklama yapma gereği duydu: “Benim kesinlikle Sosa ile bir alakam yok, bilginiz olsun!”

Fenerbahçeli Jose Sosa gecelerde: Siz taksiyle gidin

Jose Sosa’nın yanındaki kadınla görüntülenen Özlem Yıldız “Benim Sosa’yla alakam yok” dedi.

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Şişeyi sakladı

Otelden elinde alkol şişesiyle çıkan Jose Sosa, muhabirleri görünce şişeyi paltosunun içine sakladı.

Fenerbahçeli Jose Sosa gecelerde: Siz taksiyle gidin

Jose Sosa erkek arkadaşıyla birlikte aracına binerek uzaklaştı.

 

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#Jose Sosa#Özlem Yıldız#Fenerbahçe

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