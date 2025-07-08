Oğlun elden gitmiş... Sen derdine yan Victoria! Gelin hanım nispet yapmadan duramıyor

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2022 yılında iki genç aşığı gösterişli bir törenle evlendirmelerinden önce sürtüşmeler yaşadıkları sonradan ortaya çıktı. Zaten daha düğünün hemen ardından bunları duymayan da kalmadı...

Aradan geçen zaman içinde de Victoria ve David ile dört çocuklarının en büyüğü olan Brooklyn'in arasında uçurumlar oluştu..

Brooklyn evlendikten sonra kendine başka bir dünya kurdu. Merkezine de karısı Nicola'yı oturttu. Bunu da açık açık "Karımın mutluluğu benim önceliğim" diyerek ifade etti zaten.

Uzun sözün kısası düğünden sonra genişledikleri sanılan Beckham ailesi iki kanada ayrılmış oldu. Hem de düşman ülkeler gibi.

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NE DE OLSA OĞULLARI... AMA O TAM TERSİ DAVRANIYOR

Victoria ve David oğulları Brooklyn'e karşı kamuoyunun gözleri önünde herhangi bir ters davranış sergilemiyor.

Özellikle de önemli günlerde onun da hala ailenin bir parçası olduğunu hissettirecek sosyal medya paylaşımları bile yapıyorlar.

Ama Brooklyn tam tersi...

Kendi babasının doğum gününü yok sayıp kayınpederinin yeni yaşını sosyal medya sayfasından "göstere göstere" kutladı.

GELİN HANIM NİSPET YAPMADAN DURAMIYOR

Beckham çiftinin gelini Nicola da aslında hiç uslu durmuyor.

Kendi ailesinin Brooklyn'i nasıl bağrına bastığını gözler önüne seren sosyal medya paylaşımlarının ardı arkası kesilmiyor.

Nicola Peltz son olarak da milyarder babası Nelson ve kalabalık ailesiyle nasıl da iyi geçindiklerini gösteren dizi dizi sosyal medya paylaşımı yaptı.

Elbette bu paylaşımlarda kocası Brooklyn ve Nicola'nın kardeşleri de yer alıyor. Böylece Brooklyn'in Peltz ailesiyle nasıl da mutlu olduğunu dünya aleme göstermiş oluyor Beckham ailesinin gelini.

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Nicola Peltz, Beckham çiftinin kalbini kırma pahasına Brooklyn'in kendi ailesinde nasıl kabul gördüğünü gözler önüne seren paylaşımlar yapıyor.





Brooklyn ve Nicola'nın kendilerini görmezden gelmelerine karşılık Victoria, yıllar önce çıktıkları bir tatilde çekilen pozlarını tüm çocuklarıyla birlikte Brooklyn'i de etiketleyerek paylaştı.





Victoria ve David aile olarak en önemli günlerinde yüreklerindeki sessiz sızıyla baş başa kaldı.





Genç aşıklar Brooklyn ve Nicola, şu sıralar Fransa'da St. Tropez'de tatil yapıyor. Sokakta yürürken bile Brooklyn karısını öpmeyi ihmal etmiyor.

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Brooklyn'in ailesine karşı bu tavırları sosyal medyada da gündem oldu... Brooklyn'in de milyonlarca evli adam gibi, kendi ailesinden koparılıp karısının ailesine yakınlaştırıldığını belirtenler çok sayıda. Hatta "Brooklyn karısının kuklası oldu" diyenler bile var. Diğer yandan Brooklyn'in "parayı takip ettiğini" ileri süren bazı yorumlar da çıktı. Bu arada Nicola'nın ailesinin, Beckham ailesinden kat kat zengin olduğunu da hatırlatalım. Beckham çiftinin ortak serveti 500 milyon dolar. Nelson Peltz ise 1.6 milyar dolar.





KARDEŞİNİN YENİ YAŞINI KUTLAYIP KUTLAMAYACAĞI MERAK KONUSU

Şu sıralarda Brooklyn'in atacağı bir adım merakla bekleniyor. Ailenin en küçük çocuğu ve tek kızı Harper'ın doğum günü önümüzdeki perşembe...

Babası David'in yeni yaşını kutlamayan Brooklyn'in ne yapacağı ise büyük merak konusu... Aslına bakılırsa Brooklyn ile küçük kardeşi Harper arasında özel bir bağ var.

Aile iki kampa ayrılıncaya kadar da bu yakınlık bozulmamıştı. Diğer yandan Brooklyn artık ailesiyle görüşmek istemediğini açıkça söylediği için de kardeşinin yeni yaşını kutlaması, onun yanına gitmesi çok da beklenmiyor.