Fedon'dan kanser açıklaması: Yıkılmadım ayaktayım!

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü sanatçı Fedon Kalyoncu, sağlık durumu ile ilgili çıkan haberlere yaptığı açıklama ile açıklık getirdi.

2 yıl önce böbreğinde bir tümör ortaya çıktığını ve başarılı bir ameliyatla tümörün alındığını söyleyen Fedon, ameliyattan 15 gün sonra iyileşip çalışmaya başladığını dile getirdi. Şu anda sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade eden Fedon, “Allah sağlık verdiği müddetçe sahnelerde olacağım, sizlerle olacağım” diye konuştu.

Sosyal medya hesabından denize girerken çekilen bir videosunu paylaşan 75 yaşındaki sanatçı "Benim için 'kanser oldu, öldü' diyenlere gelsin, yıkılmadım ayaktayım" açıklamasını yaptı.