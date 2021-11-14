Fedon: Kanser oldum, böbreğimin yarısı alındı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Yeni projelerde başvuru süreci için geri sayım Taksitler 436 TLden başlıyorYeni projelerde başvuru süreci için geri sayım! Taksitler 436 TL'den başlıyor#Toki
Hamit Altıntoptan Şenol Güneşe olay göndermeHamit Altıntop'tan Şenol Güneş'e olay gönderme! #Hamit Altıntop
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor… Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak'Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor… Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak'#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğluna Lütfü Türkkan tepkisi15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi#Kılıçrdaroğlu
Tekirdağ’da ailesini katletmişti Son mesajı ortaya çıktıTekirdağ’da ailesini katletmişti! Son mesajı ortaya çıktı#Tekirdağ
ABDden savaşa hazır olun mesajı... NAZİ planı masadaABD'den 'savaşa hazır olun' mesajı... NAZİ planı masada!#Rusya
Yunanistan bu skandal ile çalkalanıyor... Miçotakise zor soruYunanistan bu skandal ile çalkalanıyor... Miçotakis'e zor soru!#Yunanistan
Tartışmalı karar hayata geçiyor... Aşı olmayan sokağa çıkamayacakTartışmalı karar hayata geçiyor... Aşı olmayan sokağa çıkamayacak!#Koronavirüs
Fedon: Kanser oldum, böbreğimin yarısı alındıFedon: Kanser oldum, böbreğimin yarısı alındı#Fedon
Bakan Özer duyurdu Ehliyet sınavında bir ilk Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavında bir ilk#Ehliyet
Gözler komşuda, oylar sandıkta Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilirGözler komşuda, oylar sandıkta! Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilir #Bulgaristan
Bir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju ÇolakBir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju Çolak#Hülya Avşar
Tan Taşçıya helal olsunTan Taşçı'ya helal olsun! #Magazin Konseyi
Babasından devraldı... 26 yaşında kendi işinin patronu oldu Türkiyenin dört bir yanına satıyorBabasından devraldı... 26 yaşında kendi işinin patronu oldu! Türkiye'nin dört bir yanına satıyor#Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Fedon: Kanser oldum, böbreğimin yarısı alındı

#Fedon#Böbrek Kanseri#Zeki Müren
Fedon: Kanser oldum, böbreğimin yarısı alındı

Magazin D Pazar programına konuşan 77 yaşındaki ünlü şarkıcı Fedon, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı...

Haberin Devamı

ÖLÜMDEN KORKMUYORUM!
Son 2 yılını kanser ile mücadele ile geçirdiğini belirten Fedon "Artık hastalıklar arttı. Eski model bir arabanın önce kaportası çürür, sonra motor yağ kaçırır...Bunları bekleyen bir insanım, olacak bunlar... Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum. Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti... Ama ölümden korkmuyorum... Zeki Müren'in çok güzel derdi "Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok " Sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum...Ölüm Allah'ın emri...Her gece dua ediyorum 'Allah'ım çocuklarımın sağlığını ver, beni de ele güne muhtaç etme, süründürmeden canımı al...' İnsan et ağırdır, çok zor bir şey" dedi.

Fedon: Kanser oldum, böbreğimin yarısı alındı

YORUMDUM ESKİSİ GİBİ DEĞİLİM
Her şeye rağmen yaşamayı çok sevdiğini belirten ünlü şarkıcı " Hastalık sahibi olup da benim gibi çalışan, yaşayan yoktur... Dün gece üç saat sahneye çıktım...Artık imkanlarım dahilinde günümü gün etmeye çalışıyorum. Hala giyip kuşanıp çıkıyorum dışarı...Ama yoruldum artık eskisi gibi değilim" dedi.

Fedon: Kanser oldum, böbreğimin yarısı alındı
Fedon 1963

Gözden Kaçmasın

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncunun fotoğrafı olay olduFedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu'nun fotoğrafı olay oldu!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fedon#Böbrek Kanseri#Zeki Müren

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz
‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi

‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi?

#Evlilik Ehliyeti