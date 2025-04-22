Fazla kiloları sağlığını bozacak hale gelmişti… Ünlü yıldızın oğlu babasının izinden gitti, şimdi mankenlere taş çıkartıyor!

Güncelleme Tarihi:
Yıllar önce ortaya çıkan ihanet ve yasak aşk çocuğu skandalıyla yuvaları dağılmış olsa da Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver'ın adları 4 çocukları sayesinde sık sık yan yana anılıyor.
ÜNLÜ AİLE YILLACA BÜYÜK BİR SKANDALLA ÇALKALANMIŞTI
Ünlü Kennedy ailesinden olan ve suikast uğrayarak hayatını kaybeden ABD Başkanı John F. Kennedy’nin de yeğeni olan Maria Shriver ve Hollywood’un yıldız ismiyken siyasete atılarak yıllarca California Valisi olan Arnold Schwarzenegger’in evliliği magazin dünyasının en unutulmaz skandallarından birine sahne olmuştu.
Ünlü oyuncu evlerinde çalışan hizmetçileri Mildred Baena’yla bir ilişki yaşamış ve bu ilişkiden evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkınca karısı Maria Shriver 2011 yılında bu evliliği bitirmişti.
Çiftin yolları ayrıldı ancak uzun evlilikleri süresince doğan dört çocuklarını dostça büyütmeye devam ettiler.
AİLENİN EN KÜÇÜK OĞLUNU KİMSELER TANIYAMADI
İşte bu gündem olan durum da çiftin dört çocuğundan en küçük olanı, 27 yaşındaki Christopher Schwarzenegger’la ilgili…
Uzun yıllar boyunca fazla kilolarıyla gündeme gelen ve artık sağlığı bozulacak şekilde şişmanlayan Christopher Schwarzenegger ailesiyle birlikte kutladığı Paskalya tatilindeki fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi.
En son “White Lotus” dizisindeki rolüyle gündeme gelen 31 yaşındaki oyuncu ağabeyi Patrick Schwarzenegger’la görüntülenen Christopher fit görüntüsüyle onun yanında bir Hollywood yıldızından aşağı kalmayan bir görüntü sergiledi.
DİZİ YILDIZI OLAN AĞABEYİNİ ARATMIYOR
Christopher Schwarzenegger bu ayın başında ablaları Katherine ve Christina ile verdiği pozda vücudundaki büyük dönüşümü sergileyerek manşetlere çıkmış ve adından söz ettirmişti.
Çocukluğundan beri fazla kilolarıyla boğuşan Christopher Schwarzenegger 2021’den beri babasının ve üvey kardeşi Joseph Baena’nın yolundan giderek zamanının çoğunu spor salonlarında geçirmeye başladı.
EN KÜÇÜK OĞLU VE YASAK AŞKINDAN OLAN OĞLUNDAN 5 GÜN SONRA DOĞMUŞTU
Arnold Schwarzenegger’in evlilik dışı ilişkisinden doğan oğlu Joseph Baena ve en küçük oğlu Christopher Schwarzenegger’ın doğum günleri arasında sadece 5 gün var… Joseph Baena, yıllarca görüşmediği öz babası Arnold Schwarzenegger’la büyüdükten sonra ilişki kurmuştu.
Babasına ikizi kadar benzeyen Joseph Baena da tıpkı onun gibi vücut geliştirmeye merak saldı ve babasının geçmişte verdiği ünlü pozları vermeye başladı.
Christopher Schwarzenegger’ın da ailenin diğer ünlü erkeklerinin yolundan gidip hem sağlığına kavuşması hem de onu bir film yıldızı gibi gösteren fitliğe sahip olması en çok ayak izlerini takip ettiği babasını ve kardeşlerini mutlu etti.