Odaya girerken bile unvanını anons ettiriyormuş... Kaçak gelinden akıl almaz sözler: Reçel kaynatmak cesaret işi!

Özetlemek gerekirse Prens William'ın eşi Kate Middleton, geleneksel yardım gecesindeki giyimi kuşamıyla kardeşi Prens Harry'nin eşi Meghan Markle da yaptığı ilginç açıklamalarla bir kez daha dünya sahnesine çıktı. Hem de aynı anda.

Aslına bakılırsa Kate konumu gereği konuşup herhangi bir açıklama yapmadı. Ama Meghan Markle, Harper's Bazaar dergisinin Aralık 2025- Ocak 2026 sayısına hem dikkat çeken pozlar verdi hem de çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

KENDİNİ DEFİLEYE DAVET ETTİRMİŞ

44 yaşındaki Meghan Markle'ın değindiği konulardan biri de geçtiğimiz eylül ayında Paris Moda Haftası kapsamında arkadaşı Pierpaolo Piccioli'nin tasarımlarının sergilendiği Balenciaga defilesine gidişi oldu.

Prens Harry ile evlendikten sonra aldığı unvanla Sussex Düşesi Meghan Markle, o defileye kendi kendini davet ettirdiğini söyledi.

Markle, arkadaşı Piccioli'yi kast ederek "Onun için heyecanlıydım" dedi.

Ona telefonundan yazılı mesaj göndererek "Oraya gelip seni desteklemekten mutluluk duyarım" dedi.

Sonuçta da kendi kendini defileye davet ettirmiş oldu. Söylediğine göre Pierpaolo Piccioli de kendisi de son ana kadar defileye katılacağını sürpriz olarak sakladı.

"Bunu sır olarak sakladık. İkimiz de çok eğlendik" diye konuştu Markle.





Markle, geçen eylül ayında Paris Moda Haftası'ndaki Balenciaga defilesine kendini davet ettirmiş. Bu durumu da hem kendisi hem tasarımcı arkadaşı son ana kadar sürpriz olarak saklamış.





ÇOCUKLARI CESARETİN DEĞERİNİ ÖĞRENSİN İSTİYOR

Düşes, röportajda Harry ile evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki oğlu Archie ve 4 yaşındaki kızı Lilibet ile yaşantısından da söz etti. Annelik ile çalışma hayatı arasında nasıl denge kurduğunu anlattı.

Evden çalıştığını, iki çocuğu ve kocası Harry ile evde vakit geçirebildiği için şanslı olduğunu anlatan Markle "Ofisim mutfağın hemen yanında. Evden çalışabilmeyi seviyorum" diye anlattı durumu.

Bunu da "Büyük bir lüks" olarak tanımladı.

Markle, kendi çalışma hayatının çocuklarına esin kaynağı olup olmadığına ilişkin bir soruya da As Ever markasının bir ürünü olarak çıkardığı reçelleri örnek gösterdi.

"Umarım çocuklarım cesaretin ne kadar büyük bir değer olduğunu görebilir. Reçeli ocakta kaynar haliyle bile gördüler" dedi.





'BU DÜNYADA KİMSE BENİ HARRY'DEN ÇOK SEVEMEZ'

Meghan Markle, röportajda 41 yaşındaki kocası Prens Harry'ye de övgüler yağdırdı.

Harry'de dikkatini çeken ilk özelliğin "çocuksu bir şaşkınlık ve şakacılık olduğunu" anlattı. "Bu özelliğine çok kapıldım" diye Harry'ye olan sevgisini anlattı Meghan Markle.

Sonra da sıra kocasının, kendisini nasıl sevdiğine geldi. Bunu da "Beni çok cesurca, tüm benliğiyle seviyor" diyerek özetledi.

Ama bununla yetinmedi: "Bu dünyada hiç kimse beni Harry'den daha fazla sevemez. Yani ben biliyorum ki o her zaman beni yeterince desteklediğinden emin olmak isteyecek."





Markle, Harper's Bazaar dergisine poz verdi. Güzel giyinen Düşes, kamera karşısına makyajsız olarak çıkmayı tercih etti.





Yine kendisinin söylediğine göre bu röportaj için dergiyle beş yıl öncesinden konuşmaya başlamışlardı. Yani röportaj bu uzun sürenin sonunda gerçekleşti.





ODAYA GİRERKEN BİLE KENDİNİ ANONS ETTİRİYOR

Bu arada Meghan'ın Harper's Bazaar'a verdiği röportajda onunla ilgili tuhaf bir ayrıntı da ortaya çıktı...

Markle ile röportaj yapan gazeteci Kaitlyn Greenidge'in anlattığına göre Markle, sadece iki kişinin bulunduğu bir odaya girerken bile kendini anons ettiriyor.

Hem de kocası Prens Harry ile birlikte ayrıldıktan sonra eleştiri yağmuruna tuttuğu İngiliz kraliyet ailesinin kendisine verdiği unvanla!

Gazeteci Kaitlyn Greenidge, katıldığı bir programda bu ilginç durumu anlattı. Söylediğine göre röportaj için Meghan'ın bir arkadaşına ait olan New York'taki bir eve gittiler.



O sırada odada yalnızca kendisi ve Markle olacaktı. Gerisini Kaitlyn Greenidge şöyle anlattı: " Eve girdiğimde, evin görevlisi 'Sussex Düşesi Meghan" diye anons etti.

Gazeteci, Markle'ın Los Angeles'ta bir doğa tarihi müzesine yaptığı bir ziyaret sırasında da benzer bir olaya tanık olduğunu anlattı.

"Bir golf arabası yanaştı. Lastiklerinin altındaki çakıllar çıtırdıyordu. O sırada da birisi "Sussex Düşesi" diye anons ederek onun geldiğini haber verdi" dedi Greenidge.





UZMAN DEĞERLENDİRDİ

Onun bu açıklamalarından sonra kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliams da bir değerlendirmede bulundu.

Williams "Meghan'ın, Oscar Wilde'ın 'Kendini sevmek, ömür boyu sürecek bir aşkın başlangıcıdır' sözlerini ciddiye aldığını hep hissettim" diye ilginç bir yorum getirdi.

Sonra da daha ciddi bir şekilde "Bu durum Meghan'ın, kraliyet statüsüne verdiği önem hakkında çok şey anlatıyor" diye sürdürdü sözlerini.

Fitzwilliams'ın yorumuna göre Meghan ile gazeteci Greenidge'in ilk karşılaştıkları evde birbirlerine bu şekilde anons edilmeleri zaten gerekirb

Ama asıl sorun bunun tek taraflı gerçekleşmesi. "Gazetecinin de Meghan Markle'a aynı şekilde tanıtılması gerekirdi. Ayrıca bu tek taraflı anons Meghan'ı akılsız konumunda gösteriyor" diye değerlendirdi durumu Fitzwilliams.