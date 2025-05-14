'Ne giydiğinize dikkat edin' dediler... Uyarıyı bir an bile umursamadı... Asi güzel kırmızı halıya böyle çıktı

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Ama 78'nci Cannes Film Festivali'nde büyük bir değişiklik var bu yıl.

Genellikle film galaları öncesi kırmızı halıda kimi zaman da festivalin farklı mekanlarında sergilenen "riskli" ve "provokatif" görüntüler olmayacak bu yıl. Daha açık söylersek kırmızı halıda öyle sürprizli yarı çıplak kıyafetler görülmeyecek. Çünkü festival yönetimi bu tür giysileri kesin olarak yasakladı.

Festival yönetimi, bu tür kıyafetlerin filmleri ve filmlerin yıldızlarını gölgede bıraktığı gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.

Üstelik bu yasak sadece kırmızı halıda değil, kırmızı halı dışındaki festival alanlarında da geçerli.

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Halle Berry, yeni kurallar gereği açılış günü giyeceği elbiseyi değiştirdiğini söyledi.

Daha da ötesinde riskli giyinme konusunda ısrarcı çıkan olursa görevliler tarafından bulunduğu yerden uzaklaştırılacak, kırmızı halıya çıkmasına izin verilmeyecek.

İşte son anda açıklanan bu durum kendisinin söylediğine göre Altın Palmiye jürisinde yer alan Halle Berry'yi de zora soktu.

Daha birkaç hafta önce MET Gala gecesinde çok iddialı ve riskli elbisesiyle dikkat çeken 56 yaşındaki Berry, Cannes Film Festivali'nin bu yeni kuralı nedeniyle son anda bir değişiklik yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Halle Berry; 78'nci Cannes Film Festivali'nin açılış gecesinde giyeceği elbiseyi değiştirdiğini gündüz düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Berry, bu ayın başında New York'ta yapılan MET Gala gecesinde çok riskli bir seçim yapmıştı.

Aslında açılış gecesinde Gupta tasarımı bir elbise giymeyi planlamış Berry. "Ama elbisenin kuyruğu çok uzundu bu yüzden onu giyemiyorum" diye konuştu.

Güzel oyuncu, elbette festivalin kurallarına uyacağını ifade etti. Ama söylediğine göre bu değişikliğin nedeni giyeceği elbisenin açık olması değil kuyruğunun fazla uzun olması.

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Bu durumun da festivalin yeni kurallarını ihlal edeceğini düşündü ve açılış gecesi için giyeceği kıyafeti değiştirdi ünlü oyuncu.

Halle Berry, kırmızı halıdaki riskli görüntülerle ilgili alınan yeni yasak kararının "iyi bir hamle" olduğunu da sözlerine ekledi.

78'inci Cannes Film Festivali'nin açılışı Partir Un Jour adlı filmde yapıldı. Gelin, ilk gecenin kırmızı halısına hangi ünlü hangi kıyafetle katıldı bir bakalım.

Bu yılki festivalde provokatif giysiler yasaklandı ama açılış gecesinde model Bella Hadid bu kurala çok da dikkat etmiş gibi bir görüntü sergilemedi.

Siyah elbisesinin yırtmacı dikkat çekmeyecek türden değildi. Ama belli ki yine de festivalin kuralları içinde kalmıştı Hadid... Çünkü kimse önceden açıklandığı gibi kırmızı halıda yürümesini engellemedi.

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Bella Hadid, 2016 yılında Cannes Film Festivali tarihine geçen bu kırmızı elbiseyle damgasını vurmuştu.

Bu yıl Altın Palmiye jürisinde yer alan Halle Berry, siyah- beyaz bir elbise tercih etti açılış töreni için. Kolsuz elbisenin hiçbir abartılı yanı yoktu.

Her ne kadar Berry "Açılışta giymek istediğim elbisenin kuyruğu fazla uzundu ve festival kurallarını ihlal ediyordu" dese de model Heidi Klum, kabarık kuyruklu bir elbise giydi.

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Eva Longoria da kuyruklu elbise giyen konuklardan biriydi.

Bir başka model Alessandra Ambrosio da yeşiller içinde şık bir görüntü sergiledi.

Uluslararası yarışma jürisinde yer alan Fransız yıldız Juliette Binoche ise ilginç tasarımlı beyaz kıyafetiyle dikkat çekti.

Usta yönetmen Quentin Tarantino, karısı Danielle Pick ile kırmızı halıda aşk tablosu sergiledi.

Model Shanina Sheik, siyah ve askısız bir elbise tercih etti.

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Bir başka model Irina Shayk ise genellikle bu tür etkinliklerde sergilediği iddialı görüntünün çok uzağındaydı ama yine de şıktı.

Julia Garner da siyah rengi tercih etti.

Robert de Niro sevgilisinin esini bir an bile bırakmadı.

Açılış gecesinin konuklarından biri de Türk oyuncu Birce Akalay oldu.