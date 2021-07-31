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Haber Giriş: 31.07.2021 - 09:36 | Son Güncelleme:

Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya eylülde evleniyor!

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya eylülde evleniyor!

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatoş Altınbaş, Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ile evlilik hazırlığında. Çift, eylül ayında sade bir törenle nikâh masasına oturacak.

2019 yılında Emir Sarıgül’le evliliğini bitiren Fatoş Altınbaş, yeniden nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

Emir Sarıgül’den anlaşmalı olarak boşanan Fatoş Altınbaş’ın o dönem yakın dostu Yasemin Çağlar’ın eşi Burak Kaya ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Temmuz 2020’de Yasemin Çağlar’dan boşanan Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ise Fatoş Altınbaş ile ilgili “Sevgili değil, dostuz” diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı.

Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya eylülde evleniyor

Ancak çift Bodrum tatili dönüşü havalimanında birlikte görüntülenince ilişkileri ortaya çıkmıştı.

Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya şimdilerde evlilik hazırlığında.

Önce yurtdışında gizlice evlenmeyi düşünen çift karar değiştirdi.

Altınbaş ve Kaya, eylül ayında Türkiye’de aile arasında yapılacak sade bir nikâh töreniyle evlenecek.

Fatoş Altınbaş ve Burak Kayanın yurtdışı kaçamağı
Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya'nın yurtdışı kaçamağı

 

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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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