Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya eylülde evleniyor!

2019 yılında Emir Sarıgül’le evliliğini bitiren Fatoş Altınbaş, yeniden nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

Emir Sarıgül’den anlaşmalı olarak boşanan Fatoş Altınbaş’ın o dönem yakın dostu Yasemin Çağlar’ın eşi Burak Kaya ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Temmuz 2020’de Yasemin Çağlar’dan boşanan Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ise Fatoş Altınbaş ile ilgili “Sevgili değil, dostuz” diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı.

Ancak çift Bodrum tatili dönüşü havalimanında birlikte görüntülenince ilişkileri ortaya çıkmıştı.

Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya şimdilerde evlilik hazırlığında.

Önce yurtdışında gizlice evlenmeyi düşünen çift karar değiştirdi.

Altınbaş ve Kaya, eylül ayında Türkiye’de aile arasında yapılacak sade bir nikâh töreniyle evlenecek.

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