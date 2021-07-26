Fatoş Altınbaş kimdir, kaç yaşında? Fatoş Altınbaş'ın biyografisi

Yrd. Doç. Dr. Fatoş ALTINBAŞ 14 Nisan 1981'de Kıbrıs'ta doğdu. 6 yaşındayken ailesinin işleri sebebiyle İstanbul'a taşındı. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi için gittiği İtalya'da MBA yaptı ve 2005 yılında İstanbul'a döndü. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji bilim dalındaki doktora eğitimini de 'Kapalıçarşı'da El Yapımı Mücevherat Ustaları, Bir Dönüşüm Hikayesi' adlı tezle bitirdi. Daha sonra bu çalışmasını kitap olarak yayınladı. İki kız çocuğu annesi olan Fatma Altınbaş halen Altınbaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde Yrd. Doç. olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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