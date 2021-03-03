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Haber Giriş: 03.03.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Fatma Turgut: Sertab Erener’le artık konuşmuyoruz

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Fatma Turgut: Sertab Erener’le artık konuşmuyoruz

ÜNLÜ şarkıcı Fatma Turgut, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un sunduğu YouTube’da yayınlanan “Bize Kaldı” programına konuk oldu.

Turgut, bir dönem yakın arkadaş olduğu Sertab Erener’le artık konuşmadığını söyledi: “8 yıl kadar uzun bir süredir yakın arkadaştık. Ama artık konuşmuyoruz. Birbirimize doyduk.”

Fatma Turgut: Sertab Erener’le artık konuşmuyoruz
Ünlü şarkıcı, eski grubu Model hakkında da bilinmeyenleri anlattı: “Model, iyi bir oluşumdu. Güzel işler yapıldı ve grup dağıldı. Grup üyeleri Amerika’ya yerleşti. Albüm yapacaktık... Bir anda aradılar ve ‘Türkiye’ye dönmeme kararı aldık’ dediler. Ben de burada ne yapayım, kendi yoluma devam ettim. Hiçbir grup üyesiyle görüşmüyorum.”

 

 

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