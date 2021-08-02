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Haber Giriş: 02.08.2021 - 07:15 | Son Güncelleme:

Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu 3’üncü kez nikah tarihlerini erteledi

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu 3’üncü kez nikah tarihlerini erteledi

Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu 3’üncü kez nikah tarihlerini erteledi. Hep bir aksilikten dolayı evlenemeyen çifte bu kez pandemi engel oldu.

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Fatma Toptaş ile şef Gürkan Topçu önceki gün Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı.

Evlilik hazırlığı yapan ikili, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu 3’üncü kez nikah tarihlerini erteledi

Daha önce iki kez nikah tarihini erteleyen Toptaş ile Topçu, pandemi nedeniyle nikah tarihini yeniden ertelediklerini söylediler.

Ünlü oyuncu, parmağındaki tektaş yüzüğüyle ilgili soruya ise “Çok özel” dedi.

Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu 3’üncü kez nikah tarihlerini erteledi

Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu’nun aynı model spor ayakkabı giymesi dikkat çekti.

Romantik evlilik teklifi
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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