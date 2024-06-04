Fatma Karanfil... Yeşilçam'ın güzel bakışlı yıldızıydı... Yıllarca meydan okuduğu hastalığına teslim oldu

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Bir de Yeşilçam'ın yıldızları vardı... Şimdikilerden çok farklı koşullarda yaşamış; bambaşka koşullarda kamera karşısına geçmiş, her birinin hayatı belki de o filmlerde anlatılan öykülerden daha ilgi çekici yıldızlar...

Belki de bu yüzden sadece o döneme yetişebilmiş seyircinin değil ardından gelen farklı kuşaklardan milyonların kalbinde bambaşka bir yeri var Yeşilçam'ın....

Bugün yerinde yeller esse de adı her geçtiğinde seyirci o yılların yıldızlarını gülümseyerek hatırlar... Hafızalarında nice anılar canlanır.

AŞK-I MEMNU'NUN ŞAYESTİ'Sİ... YEŞİLÇAM'IN BENZERİ OLMAYAN YILDIZLARINDA BİRİ

İşte o kara özlü, kara saçlı, melek gülüşlü oyuncu da o dönemin yıldızlarından biriydi.

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Çok daha eskilere dayanan bir oyunculuk geçmişi olsa da çağımızın izleyicisi onu bir dönem ekranda fırtınalar estiren o diziyle hatırlar hep.

Milyonlarca kişi onu deniz manzaralı zengin köşkünün hizmetlisi olarak gördü ekranda. Eşine az rastlanır güzellikte bir yüzü, sıcacık bir gülümsemesi vardı. Sadece kendi kızı değil, yıllardır yanında çalıştığı o zengin köşkünün sahibi de, onun çocukları da bu güzel ve sevecen kadını bir anne, bir abla gibi severdi.

Yıllardır aynı yastığa baş koyduğu kocası da onunla aynı yerde çalışırdı. Birbirlerine olan sevgileri, saygıları eşine az rastlanır türdendi.

HAFIZALARDAN HİÇ SİLİNMEYECEK

Öylesine duygulu bir anneydi ki o hizmetli, kendi kızı da zengin köşkün genç kızı da çaresiz aşka düştüğünde onlarla birlikte ağlar, bir şeye sevindiklerinde onlarla birlikte sevinirdi...

Ekranda yıllarca fırtınalar estiren o dizinin diğer kahramanları gibi o da final bölümünden sonra hiç unutulmadı...

O zamana kadar sayısız filmde ve dizide kamera karşısına geçmiş olsa da milyonların aklında Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si olarak kaldı.

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Fatma Karanfil bu sözünü ettiğimiz ünlü oyuncu. Yeşilçam'ın eşi benzeri olmayan yıldızlarından biri...

YAŞAM ÖYKÜSÜ ESKİŞEHİR'DE BAŞLADI

Karanfil'in yaşam öyküsü 1942 yılının 3 Şubat günü Eskişehir'de başladı. Babası NATO'da görevliydi, bu yüzden de çocukluğu Türkiye'nin farklı kentlerinde geçti. Hatta bir ara İngiltere ve Almanya'ya uzandı yolu.

İlkokula Kütahya'ya başladı Fatma Karanfil. Sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındılar. Ortaokulu İstanbul'da bitirdi. Fakat babasının işi nedeniyle bir süre de Almanya'da yaşadı.

Fatma Karanfil, ilk gençlik yıllarında yazmaya olan yeteneğiyle dikkat çekiyordu. O dönemde katıldığı bir yarışmada birincilik ödülü bile kazandı hatta. Belki yaşı küçüktü ama o başarısı da onun gelecek yıllarını şekillendirmekte etkili oldu.

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'SİZİN GİBİ İYİ BİR OYUNCU OLMAK İSTİYORUM'

Fatma Karanfil'in hayatının dönüm noktası dönemin ünlü oyuncularından Öztürk Serengil ile tanışması oldu.

O zamanlar henüz çocuk olan Karanfil, Serengil ile bir tiyaro sahneside karşılaştı. Onun 'Büyüyünce ne olmak istersin?' soruSuna 'Sizin gibi iyi bir oyuncu" diye yanıt verdi. Böylece gönlünde yatan aslanı da açık etmiş oldu.

Karanfil, oyuncu olmayı istiyordu istemesine ama bunun için bir eğitim alması gerektiğini de biliyordu.

GAZETEDE GÖRDÜĞÜ İLAN HAYATINA YÖN VERDİ

Bir gün bir gazetede gördüğü ilan onun ilk adımı atmasını sağladı. LCC (Language and Culture Center) burslu öğrenci alacaktı.

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Seçmelere katıldı Fatma Karanfil. Belki diğer kızlar gibi dramatik giysiler içinde iddialı bir görüntü sergilemiyordu. Fakat gözler önüne serdiği yeteneği sayesinde seçmeleri kazandı ve burslu olarak eğitimine başladı.

1967 ile 69 yılları arasında eğitim gördüğü dönemde Muhsin Ertuğrul, Haldun Taner gibi ustalar onun oyunculuk anlayışını şekillendirdi.

YÜZ GÜZELİ YARIŞMASINDA ÜÇÜNCÜ OLDU, YEŞİLÇAM'IN KAPILARI AÇILDI

1968 yılında ise kendisine sinemanın kapılarını açan başka bir adım attı. Ses Dergisi'nin düzenlediği Yüz Güzeli yarışmasına katıldı.

Babası önceleri bu yarışma fikrine sıcak bakmasa da kızını kıramadı ve şansını denemesinin yolunu açtı. Fatma Karanfil o yarışmada üçüncü seçildi.

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Ondan sonra da Yeşilçam'ın kapıları ardına kadar açıldı. O sırada sadece 16 yaşındaydı.

Sarmaşık Gülü adlı ilk filminde Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet ile birlikte kamera karşısına geçti. Güzelliği, yeteneği, çalışkanlığı ve disiplini sayesinde de Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından birine dönüştü.

1970'lerin ilk yarısında Yakılacak Kitap, İki Aşk Arasında, Dağlar Kızı Reyhan, Sonbahar Rüzgarı, Günah Bende mi?'nin de aralarında bulunduğu sayısız film için kamera karşısına geçti. Bazen başrol bazen de yan roller üstlendi.

SİNEMAYA UZUN SÜRE ARA VERDİ, TEKSTİL İŞİNE GİRDİ

Kariyerinde hızla ilerliyordu ki ona hiç uygun olmayan bir gelişme yaşandı. Yeşilçam'da erotik filmler akımı başladı.

1972'de kamera karşısına geçtiği Kadın Yapar filminden sonra kenara çekildi. Çünkü bu erotik filmler furyasına kapılmak istemiyordu. Ondan sonra da mesleğine uzun bir süre ara verdi Fatma Karanfil.

Tabii bu arada boş durmadı. Londra'ya gitti ve tekstil konusunda eğitim almaya başladı. Uzun süre de sinemaya dönmedi ve hazır giyim alanında çalıştı. Bu süreçte sinemadan da televizyondan da uzaklaştı.

Fatma Karanfil, 1998 yılına gelindiğinde büyük bir hayat sınavıyla karşılaştı. Meme kanserine yakalandı.

Fatma Karanfil bu hastalık sürecinde bütün gücüyle direndi. Bir röportajında ameliyattan birkaç gün sonra yaşadıklarını anlatmıştı.

Bir sabah kalktığında kendisinde bir güç hissettiğini söylemişti. Sonra da aklından geçen düşünceyi: "Sen mi öleceksin Fatma! Bırak kanser senden korksun!" Sonra da kemoterapiye hazırlık için kuaförün yolunu tutup saçlarını kestirdiğini anlatmıştı o röportajında.

Erken evrede teşhis edildiği için önce ameliyat sonra da kemoterapi ve radyoterapi gördü. Bu süreçte bütün birikimini harcamak zorunda kaldı. Fakat hayatın ona güzel bir sürpriz hazırlama zamanı gelmişti..

2001 yılında, cebinde sadece bir otobüs bileti alacak parası bulunduğu sırada tesadüfen bir Arap yönetmenle karşılaştı.

Sadece iki saat içinde onunla bir sözleşme imzaladı ve Assi El Halai adlı bir şarkıcının Anneler Günü için hazırladığı klipte kamera karşısına geçti. Hatta oradan kazandığı parayla Levent'te kendine bir ev satın aldı.

Zaten bundan sonrası da Fatma Karanfil için mesleğe dönüş zamanının geldiğini gösterdi. Ardı ardına birçok dizide kamera karşısına geçti. Huzur Sokağı, Aşk Yeniden, Adını Sen Koy, Bahtir Ölmez, Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Bizi Hatırla gibi yapımlarda oynadı.

Fatma Karanfil son olarak 2019 yılında Kimse Bilmez için kamera karşısına geçti. Ondan sonra da kendini senaryo yazmaya ve okumaya verdi.

İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI: Fatma Karanfil, 1975 yılında dönemin ünlü müzik insanlarından Ali Kocatepe ile evlendi Fakat evlilik beş yıl sürdü. 1984 yılında bir iş insanıyla hayatını birleştirdi ama bu evlilik de uzun ömürlü olmadı.