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Haber Giriş: 07.10.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

Fatma Girik'ten ameliyat sonrası ilk kare!

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Fatma Girik'ten ameliyat sonrası ilk kare!
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77 yaşındaki usta oyuncu Fatma Girik beyin ameliyatının ardından Bodrum'daki evinde istirahate çekildi.

 Ünlü sanatçıyı evinde ziyaret eden oyuncu Sinem Karanfil, sosyal medya hesabından o anlarda çekilmiş fotoğrafları paylaştı.

 Sinem Karanfil'in bir sinema filminde de birlikte rol aldığı Girik'e moral ziyareti yaptığı bildirildi.

Fatma Girikten ameliyat sonrası ilk kare


Girik'in sosyal medya hesabından paylaşılan bu fotoğrafına kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

 

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