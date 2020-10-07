Son Güncelleme:
Fatma Girik'ten ameliyat sonrası ilk kare!
77 yaşındaki usta oyuncu Fatma Girik beyin ameliyatının ardından Bodrum'daki evinde istirahate çekildi.
Ünlü sanatçıyı evinde ziyaret eden oyuncu Sinem Karanfil, sosyal medya hesabından o anlarda çekilmiş fotoğrafları paylaştı.
Sinem Karanfil'in bir sinema filminde de birlikte rol aldığı Girik'e moral ziyareti yaptığı bildirildi.
Girik'in sosyal medya hesabından paylaşılan bu fotoğrafına kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle