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Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl?

#Fatma Girik#Bodrum#İstanbul
Fatma Girikin sağlık durumu nasıl

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, geçirdiği kalça ameliyatının ardından fizik tedavisine İstanbul’da devam ediyor.

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20 yıldır yaşadığı Bodrum’daki evinde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan usta oyuncu, sonrasında tedavisine İstanbul’da devam etme kararı almıştı.

Darüşşafaka Rehabilitasyon Merkezi’nde üç haftadır tedavi gören oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Günde iki seans fizik tedavi gören Girik, hastanede bir süre daha kalacak.

FATMA GİRİK'İN HAYATI

Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

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#Fatma Girik#Bodrum#İstanbul