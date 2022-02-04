Fatma Girik'in bakıcısı ilk kez konuştu... Anlatırken gözyaşlarına boğuldu!

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Usta oyuncu Fatma Girik, 24 Ocak günü Covid-19 hastalığına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etti. Günay Girik, ablasının tedavi gördüğü hastaneye “Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten” suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Girik, usta oyuncunun mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı'’ya 'ihmal' gerekçesiyle dava açtığını belirtti.

Yıllarca Fatma Girik’in yanında çalışan Türkmenistanlı bakıcı yaşananları gözyaşları içesinde anlattı:

HASTA OLDUĞUMU SÖYLEDİM

Ahu Hanım’a hasta olduğumu, test yaptırmak istediğimi söyledim. Acil bölümüne gittik 'test ücreti bin TL tutar' dediler. Ahu hanım parayı çok buldu 'sen üşütmüşsün' dedi, yaptırmadı. Devlet hastanesine gitmek istedim. Beni Fatma Abla'nın odasına çıkardı, çalışmaya devam ettim.

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Pazartesi günü Fatma Abla'nın doktoru geldi. Doktoru bana 'sen hasta mısın, sesin değişmiş' diye sordu. 'Herhalde grip oldum' dedim. 'O zaman Fatma Hanım’ın akrabalarına söyle sana test yaptırsınlar ya da izin versinler' dedi. Ben tekrar Ahu hanımı aradım izin istedim. 'Testimi kendim yaptıracağım, bana izin verin' dedim. Kesinlikle kabul etmedi 'sen gripsin' dedi.

FATMA ABLA KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLDÜ

Cuma günü Fatma Abla'nın ateşi çıktı fenalaşmaya başladı. Cumartesi izin günümde gidip test yaptırdım pozitif olduğumu öğrendim.

Ben mi bulaştırdım bilmiyorum ama keşke test yaptırsaydılar bana belki Fatma Abla şu anda yaşıyor olurdu. Çok üzüldüm Fatma Abla'nın böyle ölmesine, annem gibiydi. Hastanede test yaptılar Fatma Abla koronavirüse yakalanmış, 'koronavirüsten öldü' dediler.

Fatma Girik'in yanına benim dışımda Ahu Hanım ve bir arkadaşı giriyordu odaya başka kimse girmiyordu.

Ahu, beni ‘test sonucunu Fatma Girik'in kardeşine gönderme’ diye uyardı. Günay Bey kendisi sonradan öğrendi.