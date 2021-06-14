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Haber Giriş: 14.06.2021 - 07:12 | Son Güncelleme:

Fatma Girik'in hayatı film oluyor... 'Rüyalarımda koşuyorum'

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Fatma Girik'in hayatı film oluyor... 'Rüyalarımda koşuyorum'

Geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası yürümekte zorluk çeken Fatma Girik, en büyük hayalinin koşmak olduğunu söyledi: “Rüyalarımda hep koşuyorum. O eski günlerimi çok özledim.”

Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası yürümekte zorluk çekmeye başlamıştı.

Uzun süredir Bodrum-Torba’da yaşayan Girik, evinde menajeri Bircan Usallı Silan’ı ağırladı. Geçirdiği kalça ameliyatının ardından fizik tedavi gören 78 yaşındaki usta oyuncu, “Rüyalarımda hep koşuyorum. O eski günlerimi çok özledim. Tedavim için İstanbul’a dönüş süremi hızlandıracağım” dedi.

İSTANBUL'A ERKEN DÖNÜŞ

Fatma Girik, 20 yıldır yaşadığı Bodrum’daki evinin satışını beklemeden İstanbul’a taşınacak ve tedavisine başlayacak. Ayrıca sanatçının, ablasıyla Gayrettepe’deki evine yerleşeceği öğrenildi.

Fatma Girikin hayatı film oluyor... Rüyalarımda koşuyorum

2016 yılında kalça kemiği ameliyatı olan Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle de 2019’da Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncunun yürüme güçlüğü, uygulanan fizik tedavi ile düzeltilmeye çalışılmıştı.

Hayatı roman olacak

Usta oyuncu Fatma Girik, hayatını konu alacak bir kitap için menajeri Bircan Usallı Silan’la anlaştı. Sanatçı, menajerinden kitabın roman türünde olmasını istedi.

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