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Haber Giriş: 29.08.2020 - 07:41 | Son Güncelleme:

Fatma Girik: Onlara inat yaşıyorum

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Fatma Girik: Onlara inat yaşıyorum
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Sosyal medyada dolaşan “Fatma Girik öldü” haberleri sanatçının sevenlerini korkuttu. Girik, haberi yayanlara tepki gösterdi: “Onlara inat yaşıyorum.”

TÜRK sinemasının usta ismi Fatma Girik hakkında ortaya atılan “öldü” iddiası sanatçının sevenlerini korkuttu. Girik, sosyal medyada dolaşan haberlere isyan etti. Oyuncu, haberi yayanlara tepkisini “Bunların beni öldürmekten başka işleri yok sanıyorum” sözleriyle dile getirdi.

YAŞAYACAK GÜZEL GÜNLERİM VAR
Bodrum’da yaşayan 78 yaşındaki usta oyuncu, “Onlara inat yaşıyorum. Yaşamaya devam edeceğim. Ülkemi seviyorum, daha yapılacak işlerim, çekilecek filmlerim, yaşayacak güzel günlerim var” dedi. Bu yıl Antalya Film Festivali’nin de yüzü olan Fatma Girik, bu tür yalan haberler yapılmaması için yakınlarının gerekli önemleri alacağını da belirterek “Geçelim bunları, yalanlarla işimiz yok. Ben buradayım” diye konuştu.

Fatma Girik: Onlara inat yaşıyorum


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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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