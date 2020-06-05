Fatma Girik: Herkes gibi kurallara uydum

Normalleşme sürecinde oyuncunun ilk ziyaretçileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya oldu.

Aynı zamanda ortopedi doktoru da olan Gürün, Girik’in son tahlillerini teker teker kontrol etti.

Belediye başkanı, usta sanatçının yürümesinin daha da düzelmesi için tavsiyelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Girik, “Salgın dolayısıyla hep evde oturdum. Kimse dışarıya çıkmazken benim çıkmam olmazdı. Herkes gibi kurallara uydum. Dışarıya çıkmam için izin kağıdı vereceklerdi ancak istemedim. Bu süreci de birlikte atlatacağız” dedi.