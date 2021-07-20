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Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

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Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

TÜRK sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik (80), göğüs rahatsızlığı şikayetiyle yaşadığı Bodrum’da özel hastaneye kaldırıldı. Göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alınan Fatma Girik'in bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, dün akşam Torba Mahallesi’ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum’daki özel hastaneye kaldırıldı.

Girik’in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

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