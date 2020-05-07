Fatma Girik: Geleceğe umutla bakıyorum

Girik önceki gün bir bebeği kucağına alarak poz verdi. Geleceğe umutla baktığını söyleyen usta oyuncu, koronavirüs salgını sonrası vatandaşların kurallara uymaları gerektiğini ifade etti: “Hepimizin kurallara uyması gerekiyor. Hem kendi hem de diğer insanların sağlıkları söz konusu... Bilim insanları ne karar aldıysa onlara dikkat etmeliyiz. Bu günler de geçecek. Bugüne kadar neler geçmedi ki?”