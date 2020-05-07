MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFatma Girik: Geleceğe umutla bakıyorum
GeriMagazin Fatma Girik: Geleceğe umutla bakıyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 07.05.2020 - 07:57,Son Güncelleme:

Fatma Girik: Geleceğe umutla bakıyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma Girik: Geleceğe umutla bakıyorum
Abone Olgoogle-news

YEŞİLÇAM’ın usta oyuncusu Fatma Girik, ev karantinasına Bodrum’daki evinde devam ediyor.

Girik önceki gün bir bebeği kucağına alarak poz verdi. Geleceğe umutla baktığını söyleyen usta oyuncu, koronavirüs salgını sonrası vatandaşların kurallara uymaları gerektiğini ifade etti: “Hepimizin kurallara uyması gerekiyor. Hem kendi hem de diğer insanların sağlıkları söz konusu... Bilim insanları ne karar aldıysa onlara dikkat etmeliyiz. Bu günler de geçecek. Bugüne kadar neler geçmedi ki?”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle