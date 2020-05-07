Fatma Girik: Geleceğe umutla bakıyorum
YEŞİLÇAM’ın usta oyuncusu Fatma Girik, ev karantinasına Bodrum’daki evinde devam ediyor.
Girik önceki gün bir bebeği kucağına alarak poz verdi. Geleceğe umutla baktığını söyleyen usta oyuncu, koronavirüs salgını sonrası vatandaşların kurallara uymaları gerektiğini ifade etti: “Hepimizin kurallara uyması gerekiyor. Hem kendi hem de diğer insanların sağlıkları söz konusu... Bilim insanları ne karar aldıysa onlara dikkat etmeliyiz. Bu günler de geçecek. Bugüne kadar neler geçmedi ki?”
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