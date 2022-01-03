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Yeşilçam’ın yıldız ismi Fatma Girik, 2022’ye hastane odasında girdi.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

Geçirdiği kalça ve beyin ameliyatlarının ardından zorlu bir süreç yaşayan Fatma Girik, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Tedavi nedeniyle 20 yıl yaşadığı Bodrum’dan İstanbul’a dönüp buradaki evine yerleşen Yeşilçam’ın usta ismi, 2022’ye de hastane odasında girdi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik’in bu fotoğrafını, yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaştı. 79 yaşındaki usta sanatçının fotoğrafına “geçmiş olsun” mesajları yağdı. Sevenleri, Girik için “2022 şifa getirsin” temennisinde bulundu.

Zor günleri anlattı

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası hastalanan ve 47 kiloya düşen Seren Serengil, bir kez daha bıçak altına yatarak, revizyon ameliyatı geçirmişti. Zorlu sürecin ardından Serengil, sağlığına kavuşmaya başladı. Yeni yılı sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Uludağ’da geçiren şarkıcı, karın keyfini çıkardı. Sağlığı her geçen gün iyiye giden Serengil, kayak yaparak, iyileştiğinin sinyalini verdi. Mutluluk anlarını sosyal medyasından paylaşan şarkıcı, “Yıla ya Ajda dinleyerek ya da kayak kayarak girecektim... İkisinden de vazgeçemedim” dedi.

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Biri olursa saklamam

Burcu Özberk, 2022’yi arkadaşlarıyla beraber Kıbrıs’ta karşıladı. Yılbaşı gecesi Concorde Luxury Resort Otel’deki eğlenceye katılan Özberk, Sagaza imzalı elbisesiyle dikkat çekti. Oyuncu, yeni yıl dilekleri sorulunca “2021 yılı benim için çok güzel geçti. 2022 yılına da büyük enerji ve büyük hayallerle gireceğim” dedi.

Özberk, rol aldığı dizideki partneri İlhan Şen’le aşk yaşadığı iddiasına da yanıt verdi: “Bizim eski fotoğraflarımıza photoshop yapmışlar. Onlar gerçek zannedilmiş. Hayatımda birisi olursa saklamam. Bir ilişki yaşarsam, gizlenerek yaşamam.”

Aileye girdi

Bir süredir Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Miray Daner, yeni yıla sevgilisinin ailesiyle girdi. Sevgilisinin babası Sinan Engin’le aynı masada yemek yiyen Daner için sosyal medyada “Aileye girdi” yorumları yapıldı. Oğulcan Engin, Miray Daner’le aşk pozunu Instagram sayfasında da yayınladı.

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Bereketli yıllar

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, haklarında çıkan ayrılık iddialarını paylaştıkları bu kareyle yalanladı. Çift, kareyi “Doğulular bereketli yıllar diler” notuyla paylaştı. Doğulu’nun eşini Serra Arıtürk’le aldattığı öne sürülmüş, boşanma dedikoduları çıkmıştı.

16 kilo verdim

Yeni imajıyla adından söz ettiren Berdan Mardini, yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta dinleyicileriyle buluştu. 16 kilo verdiğini söyleyen şarkıcı, “20 yıldır sporumu aksatmıyorum. Et yemeklerini çok tüketiyordum, son dönemde onlara ara verdim” dedi.

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Çocukken evi yaktım

Zorlu PSM’nin YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu Berk Oktay oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Oktay, çocukken çok yaramaz olduğunu anlattı: “Babam, evdeki somyanın örtüsünün iplerini yakarak eşitlerdi hep. Ben de aynı şeyi yapmaya çalışırken dumanlar yükselmeye başladı! Hemen kaçtım ve dışarı çıkınca evin kapısı kapandı. Anahtar yoktu ve ev yandı!”