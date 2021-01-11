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Haber Giriş: 11.01.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

Fatih Ürek'ten çok konuşulacak açıklamalar: En yakınlarım 20 milyon liramı aldı!

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Fatih Ürek'ten çok konuşulacak açıklamalar: En yakınlarım 20 milyon liramı aldı!
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Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, YouTube'da yayınlanan Bize Kaldı programına konuk oldu. Bu zamana kadar çok para kazandım diyen Ürek, ‘parayı ne yaptın’ derseniz ‘en yakınlarım aldı. 20 milyonum gitti’ cevabını verdi.

İşte Fatih Ürek’in açıklamalarından satır başları…

Kadınlar beni çok seviyor, hep dua ederler bana hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben onlara en samimi halimle yaklaşıyorum onlar da beni seviyor, çok özel şeyler yaşadım.

Fatih Ürekten çok konuşulacak açıklamalar: En yakınlarım 20 milyon liramı aldı

Yurtdışında çok ilginç bir olay başıma geldi. Almanya’da konser verecektim içerisi dolu, çoğu da kadın! Tam sahneye çıkağım bir kadın geldi resim çekilmek istiyormuş kadına ‘gel’ dedim. Bir adım attı, titredi olduğu yere düştü ve öldü. Ben bu olayı hayatım boyunca unutamam. Böyle bir sevgi, böyle bir iletişimim vardı benim…
Fatih Ürekten çok konuşulacak açıklamalar: En yakınlarım 20 milyon liramı aldı

Çok para kazandım ama hepsi gitti. ‘Yıllarca çalıştın, bu kadar parayı ne yaptın’ derseniz ‘aldı gittiler’ derim. En yakınlarım yaptı bunu bana…

Benim en yakınımdı bu kişiler, şu anın parasıyla 20 milyonum gitti. Haftanın her günü çalışıyordum. Alan kişi de hayrını görmedi. Keşke biraz görseydi.

 

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